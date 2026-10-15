Україна готує нову кампанію проти РФ за допомогою дронів на базі ШІ - The Atlantic

Йдеться про більш масштабну кампанію, в рамках якої українські військові зможуть створювати загрозу для російських аеропортів, обходячи ППО.

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Україна готує нову кампанію проти РФ за допомогою дронів на базі штучного інтелекту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

Як Україна планує використовувати дрони з ШІ

Чому Зеленський раніше відмовився від початкового плану

Коли Україна може застосувати нові дрони

Україна розробляє спеціалізовані безпілотники зі штучним інтелектом, які можуть використовуватися для посилення повітряних атак на території Росії. Йдеться про більш масштабну кампанію, в рамках якої українські військові зможуть створювати загрозу для російських аеропортів, обходячи системи протиповітряної оборони. Про це пише журналіст Саймон Шустер у виданні The Atlantic.

За даними автора, з 8 жовтня українські сили вразили щонайменше чотири російські дата-центри. Крім того, минулого тижня російській владі довелося за один раз скасувати 345 рейсів із московських аеропортів через загрозу атак безпілотників.

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Двоє українських розробників повітряної кампанії, з якими поспілкувався журналіст, заявили, що те, що відбувається, - лише початок.

Як Україна планує використовувати дрони з ШІ

Як зазначає Шустер, досі Україна використовувала далекобійні безпілотники переважно для створення загрози російському повітряному простору в районі аеропортів, змушуючи владу обмежувати польоти. При цьому безпосередні удари по самих аеропортах не завдавалися.

У одному з інцидентів минулих вихідних, за повідомленнями, уламки збитого українського дрона впали на території аеропорту Сочі, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі.

За інформацією журналіста, президент України Володимир Зеленський поки що не дав дозволу на реалізацію початкового варіанту секретної операції під назвою M&M's, що передбачає більш агресивну тактику.

"За словами розробників плану, більш амбітна версія передбачає застосування дронів, керованих за допомогою штучного інтелекту, з метою обходу засобів російської протиповітряної оборони та нанесення ударів по аеропортах у Москві та інших містах", - пише Шустер.

Один з авторів ініціативи повідомив, що українські виробники найближчим часом планують значно збільшити випуск таких безпілотників.

Яку позицію займає Трамп

Автор статті звертає увагу й на позицію президента США Дональда Трампа. Незважаючи на його втручання у питання поставок російського дизельного палива, американський лідер публічно не висловлювався щодо нещодавніх атак на російські аеропорти та центри обробки даних.

Раніше, коли Трамп закликав Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах, він пом’якшив свою позицію, допустивши можливість атак на інші цілі.

"Там є багато інших цілей", - заявив тоді американський президент.

Водночас після початку української операції M&M's минулого місяця Росія посилила обстріли українських міст. За даними Шустера, російські війська почали регулярно завдавати денних ударів по житлових багатоповерхівках, школах та інших навчальних закладах.

Журналіст вважає, що подальша ескалація ставить Київ перед складним вибором: Росія здатна відповідати на українські дії ще жорстокішими атаками, а роль Трампа у врегулюванні війни, за його оцінкою, змінилася.

"Неважливо, які нові види озброєння та тактики застосовує Україна, Росія завжди може відповісти з більшою жорстокістю. Схоже, що Трамп більше не зацікавлений у припиненні цієї хвилі насильства. Він змінив позицію з ролі посередника між ворогуючими сторонами на роль особи, яка укладає угоди з росіянами, і це ставить Зеленського перед суворим вибором: прийняти вимоги Трампа і Путіна для припинення війни на умовах Росії або знайти нові способи продовжувати боротися, з американською підтримкою чи без неї", - йдеться в статті.

Чому Зеленський раніше відмовився від початкового плану

За словами Шустера, українські чиновники вперше представили Зеленському план M&M's на початку 2026 року. Тоді президент визнав його надто ризикованим.

Початкова концепція передбачала щоденний запуск до тисячі безпілотників у напрямку московських аеропортів. Така тактика могла б надовго паралізувати цивільне авіасполучення в російській столиці.

При цьому Зеленський дозволив тодішньому міністру оборони України Михайлу Федорову продовжити розробку необхідних дронів зі штучним інтелектом. Однак глава держави вимагав суворо контролювати їхнє застосування та мінімізувати загрозу для пасажирів.

Після першої публікації про операцію в серпні розгорнулися дискусії щодо її морального аспекту. В Україні та серед західних союзників лунали аргументи про те, що Росія сама не дотримується подібних обмежень, завдаючи ударів по мирному населенню.

"Несправедливо, коли одна сторона порушує всі правила війни, тоді як інша сторона стримується", - заявив один із високопоставлених українських чиновників, коментуючи сумніви Зеленського.

За словами одного з ініціаторів плану, суспільна дискусія вплинула на рішення президента, який 1 вересня оголосив про початок повітряної кампанії та попередив авіакомпанії й інші країни про небезпеку польотів над Росією.

Однак на той момент Україна не мала достатньої кількості спеціалізованих безпілотників, щоб тривалий час підтримувати загрозу для московських аеропортів.

Після заяви Зеленського лише один іноземний авіаперевізник - Air Tanzania - ненадовго призупинив польоти до Москви. Великі компанії, зокрема Emirates і Flydubai, продовжили виконувати рейси.

"Ми не стали розвивати цю тему далі", - з розчаруванням зазначив один із українських чиновників.

Коли Україна може застосувати нові дрони

За інформацією двох ініціаторів операції, українські виробники продовжують створювати парк спеціалізованих безпілотників, здатних використовувати технології штучного інтелекту для розпізнавання цілей. Передбачається, що апарати зможуть зіставляти карти місцевості, визначати об’єкти та обирати момент для нанесення удару.

Вперше Україна застосувала новий тип таких дронів у середині вересня. Тоді кілька апаратів атакували цілі на окупованій території Донецької області. Однак для масштабних операцій проти російських аеропортів ці безпілотники поки що не використовувалися.

Замість прямих атак на аеропорти українські військові застосовують інші засоби, що дозволяють досягати схожого ефекту. Сама поява безпілотника в повітряному просторі Москви може змусити російську владу тимчасово закрити злітно-посадкові смуги або скасувати рейси до усунення загрози.

Один із радників Зеленського назвав це побічним ефектом операції.

За його словами, президент віддає перевагу саме такому підходу, оскільки він дозволяє створювати серйозні проблеми для російської авіації без навмисних ударів по цивільних літаках.

"Це було б піратством. Президент не хоче цього допускати", - підкреслив радник, який брав участь в операції M&M's.

Як Україна планує закрити повітряний простір Росії

Видання The Wall Street Journal описує механізм, який українська сторона називає операцією "Килим": безпілотники курсують поблизу російських аеропортів, змушуючи диспетчерів призупиняти зльоти та посадки. За даними видання, за цими діями стоїть розрахунок перетворити тимчасові обмеження на фактичне припинення авіасполучення. Представник Південного командування Збройних сил України Сергій Братчук пояснив виданню, у чому полягає принципова відмінність нинішнього етапу кампанії від попередніх місяців.

"Це вже не просто повторення окремих, спорадичних повідомлень про надзвичайні ситуації; це перехід до постійного тиску, спрямованого на паралізацію цивільного повітряного руху в європейській частині Російської Федерації", - сказав Братчук.

Київ при цьому наголошує, що не має наміру атакувати пасажирські літаки та обіцяє уникати жертв серед мирного населення. Західні країни припинили пряме авіасполучення з Росією ще після початку вторгнення, тоді як перевізники Близького Сходу та Азії продовжують літати до країни, користуючись відсутністю конкурентів із США та Європи.

План щодо блокування російської авіації - головне

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у серпні стало відомо, що операцію, яка передбачала використання безпілотників зі штучним інтелектом для масованих атак на московські аеропорти, призупинили з двох причин. Її метою було змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

1 вересня Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів та авіакомпаній, що виконують рейси до російських міст. Президент попередив, що Україна розпочинає кампанію з блокування повітряного простору Росії.

Перші повідомлення про можливий початок цієї кампанії з’явилися в соціальних мережах 9 жовтня. Того дня всі чотири аеропорти Москви призупиняли роботу та скасовували рейси.

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Про особу: Саймон Шустер Саймон Шустер (Simon Shuster) - американський журналіст і письменник. Майже два десятиліття висвітлює збройні конфлікти та авторитарні режими. Наразі Саймон Шустер - штатний автор журналу The Atlantic. До приходу в The Atlantic у 2025 році працював кореспондентом журналу Time у Нью-Йорку, Берліні та Москві. Регулярно працював у Києві та Москві, висвітлював Революцію Гідності 2014 року, анексію Криму та війну на Донбасі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Шустер провів кілька місяців у Києві, де отримав унікальний доступ до Офісу президента та безпосередньо до Володимира Зеленського й його оточення. Був автором резонансної статті-обкладинки журналу Time у жовтні 2023 року про виклики, з якими стикаються Україна та президент Зеленський під час війни. На початку 2024 року випустив біографічну книгу "The Showman: Inside the Invasion That Shook the World and Made Volodymyr Zelensky a Leader". Книга базується на інтерв’ю з президентом України, його дружиною, військовим командуванням та чиновниками.

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