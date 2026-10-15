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Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода

Анна Косик
15 жовтня 2026, 15:19
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Синоптики попередили про несприятливу погоду у низці областей України.
Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода
Прогноз погоди в Україні 16 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться температура в Україні 16 жовтня
  • В яких областях очікуються опади
  • Де можливий мокрий сніг і заморозки

Погода в Україні завтра, 16 жовтня, буде під впливом циклонічності на півдні, центр якої тепер знаходитиметься над Азовським морем. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Своїм впливом циклонічність охоплюватиме більшість областей, проте відчутнішим він буде на Лівобережжі, особливо вночі. Лише на північний захід країни поширюватиметься виступ високого тиску з півночі.

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Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода
Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

"Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження, вдень розраховуємо на помірне тепло (найтепліше на сході та південному сході країни)", - зауважили синоптики.

Помірні, вночі на Лівобережжі очікуються місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів. Вітер буде переважно північний, на сході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вночі знизиться до +3+8 градусів, вдень очікується від +8 до +13 градусів. На Лівобережжі вночі буде тепліше - +7+12 градусів, вдень +13+18 градусів.

В Карпатах синоптики прогнозують вночі близько 0 градусів, вдень +1+6 градусів.

Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода
Погода в Україні 16 жовтня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 16 жовтня

У п'ятницю у столиці та на Київщині буде хмарно. У Києві вночі очікується невеликий, а вдень вже помірний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах +3+8 градусів, вдень прогнозують +8+13 градусів. У Києві буде вночі +6+8 градусів, вдень +11+13 градусів.

Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода
Погода в Києві 16 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні на вихідних

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 17 жовтня на більшій частині території України пройдуть дощі, на півдні з грозою. Температура повітря в західних областях вночі становитиме +1+6 градусів, вдень +9+16 градусів. В інших регіонах вночі очікується +8+14 градусів, вдень +14+19 градусів.

Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода
Погода в Україні 17 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

18 жовтня на більшій частині території країни передбачається хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +7+12 градусів, в денні години коливатиметься близько +10+15 градусів.

Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода
Погода в Україні 18 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою - у західній.

Раніше повідомлялося, що до 16 жовтня у більшості областей України погода буде нестійкою, переважно дощовою. 15 жовтня у більшості областей поширить свій дощовий вплив циклонічність із Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що взимку в Україні сніг може випадати, однак у низинних і тепліших регіонах він частіше змінюватиметься дощем або швидко танутиме під час чергової відлиги.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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