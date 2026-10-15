Навчання під час тривалих повітряних тривог: Кабмін ухвалив нові правила для шкіл

Громади повинні допомогти школам адаптувати навчальний процес до умов безпеки.

https://glavred.net/ukraine/obuchenie-vo-vremya-dlitelnyh-vozdushnyh-trevog-kabmin-prinyal-novye-pravila-dlya-shkol-10804481.html Посилання скопійоване

Як навчатимуться школярі під час тривог / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Як навчатимуться школярі під час тривог

Які предмети вивчатимуть у сховищах у першу чергу

Як контролюватимуть виконання рішення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо організації навчального процесу під час тривалих повітряних тривог. Тепер громади мають допомогти школам адаптувати навчання до умов безпеки, зокрема розглянути можливість використання додаткових обладнаних укриттів. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

Як навчатимуться школярі під час тривог

За словами глави уряду, кожна школа зможе самостійно обирати формат навчання з урахуванням ситуації з безпекою, кількості учнів та можливостей укриття.

відео дня

Заняття дозволяється проводити безпосередньо в класах, у сховищах або поєднувати очне навчання з дистанційним форматом.

"Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти навчальним закладам адаптувати освітній процес до викликів безпеки. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання", - зазначив Корецький.

Він також підкреслив, що батьки мають заздалегідь отримувати інформацію про формат занять, щоб планувати свій день. Для цього школам необхідно передбачити гнучкий розклад і забезпечити передбачуваність організації навчального процесу.

Які предмети вивчатимуть у сховищах у першу чергу

Якщо укриття не дозволяє одночасно проводити всі уроки в очному форматі, пріоритет надаватимуть предметам кількох освітніх напрямків:

математичного;

природничо-наукового;

мовного та літературного;

громадянського;

історичного.

Решту дисциплін, за необхідності, можна буде вивчати дистанційно, уточнив прем’єр-міністр.

При цьому укриття в школах, що працюють в очному форматі, мають бути обладнані для тривалого перебування дітей. Зокрема, там необхідно забезпечити навчальні місця, освітлення, резервне електропостачання, доступ до інтернету та належні санітарні умови.

Як контролюватимуть виконання рішення

Міністерство освіти і науки України щомісяця відстежуватиме виконання нових вимог.

В уряді наголосили, що безпека дітей та педагогів залишається головною умовою організації навчального процесу. Під час повітряної тривоги перебування в укритті є обов’язковим.

Повітряні тривоги в Україні - головне

Рух по двох мостах через Дніпро в Києві зупинятимуть на 15 хвилин під час повітряної тривоги. Обмеження стосуються Південного та Подільсько-Воскресенського мостів, тоді як решта чотирьох переправ працюватимуть у звичайному режимі.

Верховна Рада може змінити звичний графік роботи та проводити пленарні засідання вночі, якщо тривалі повітряні тривоги заважатимуть депутатам повноцінно працювати вдень. Такий сценарій озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Козир.

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Читайте також:

Про особу: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред