РФ несподівано змінила тактику на Донбасі: комбат ЗСУ розкрив деталі

Ворог намагається проникнути на Донбас, але його знищують, підкреслив "Лука".

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяв "Луки":

У Донецькій області оборона ЗСУ залишається міцною

На Краматорському напрямку атаки РФ вщухли

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" оцінив ситуацію на фронті, що складається в Донецькій області.

Як він сказав у інтерв’ю Главреду, об’єктивно оцінювати ситуацію в цьому регіоні можна лише знаючи ті завдання, які ставляться командуванням.

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"Я не можу суб’єктивно оцінювати обстановку на Донеччині, тому що не знаю поставлених завдань для командирів, які відповідають за цей напрямок", - підкреслив військовий.

Водночас він переконаний, що в Донецькій області оборона ЗСУ залишається міцною і продовжує триматися.

"Ворог намагається прорватися, але його знищують. Наприклад, на Краматорському напрямку наступи дещо стихли, там зараз активніше діє ворожа авіація. Це свідчить або про нестачу у ворога особового складу, або про перегрупування", - додав "Лука".

/ Інфографіка: Главред

Дипломат пояснив, чому Путін може відмовитися від мирної угоди

На думку дипломата Володимира Огризко, Москва поки що не демонструє готовності до завершення війни навіть на умовах взаємних поступок. Він вважає, що Володимир Путін може розглядати припинення бойових дій як потенційну загрозу своєму політичному майбутньому.

Як зазначає Огризко, після припинення війни російській владі доведеться відповідати на незручні запитання: навіщо було розпочинати бойові дії, до яких наслідків вони призвели та чи вдалося досягти поставлених цілей. З цієї причини Кремль, припускає дипломат, може ухилятися навіть від тимчасового перемир’я, побоюючись негативної реакції всередині країни та можливих наслідків для збереження влади.

Раніше "Главред" повідомив про нові успіхи Сил оборони в рамках операції "Вівальді". Сили оборони звільнили Шандриголове та Дерилове в Донецькій області.

Нагадаємо, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про ситуацію в Сумській області та динаміку дій противника біля кордону. За його словами, російські війська зайняли смугу шириною до 4 км уздовж кордону в Сумській області.

Як повідомлялося, Держдума РФ готує звернення до військового керівництва щодо ситуації на проблемних напрямках фронту. У заяві депутати відкрито вимагають відвести війська з Лиманського напрямку через втрати.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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