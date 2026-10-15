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Потужні удари до тилу РФ: Британія передасть Україні нові ракети Storm Shadow

Олексій Тесля
15 жовтня 2026, 22:00
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Росія збільшила виробництво реактивних безпілотників, щоб посилити свої атаки на Україну.
Україна отримала від Великої Британії нову партію ракет Storm Shadow
Україна отримає нові ракети Storm Shadow / Колаж: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Головне:

  • Велика Британія надасть Україні додаткові ракети великої дальності
  • Лондон не вважає, що Україна повинна припиняти свої удари по РФ

Велика Британія надасть Україні додаткові крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, щоб Київ зміг зірвати російські військові операції, спрямовані проти цивільної інфраструктури країни, ще до настання зими.

Як пише Bloomberg, про це повідомили обізнані співрозмовники. Зазначається, що питання щодо ракет британського виробництва для України Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом під час свого візиту до Лондона в середу, 14 жовтня.

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Уточнюється, що Велика Британія вважає українські удари по російських військових об’єктах, причетних до атак на цивільне населення та об’єкти енергетики, оборонними. Уряд Сполученого Королівства також не вважає, що Україна повинна припиняти свої удари по РФ.

"Останніми тижнями Росія наростила виробництво реактивних безпілотників, щоб посилити свої атаки на Україну, і важливо, щоб Київ міг протидіяти цим зусиллям", - заявили співрозмовники видання.

Уряд Великої Британії не повідомляв, скільки ракет Storm Shadow було надано Україні під час війни, і не оголошує про такі поставки регулярно.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
/ Інфографіка Главреда

Атака на об’єкти РФ: уражено десятки цілей у тилу РФ

Сили безпілотних систем України провели серію атак на військові та стратегічні об’єкти російських військ на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили українські військові, під удар потрапили 36 цілей, що знаходяться в глибокому тилу противника.

Серед уражених об’єктів - пункти управління, радіолокаційні комплекси, логістичні центри та елементи інфраструктури, що забезпечують постачання палива та енергоресурсів. За даними української сторони, операція була спрямована на підрив можливостей російської армії, а також на порушення функціонування об’єктів, задіяних у забезпеченні її бойових дій.

Удари вглиб РФ - новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке бере участь у виробництві російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було неспокійно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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