Путін звинуватив Україну в атаках на НПЗ і пригрозив відповіддю

За словами глави Кремля, деякі удари по НПЗ досягли цілей, але не спричинили значних наслідків.

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Путін заговорив про удари у відповідь по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Коротко:

Путін погрожує Україні ударами

Путін звинуватив Україну в ударах по НПЗ

Удари по російських НПЗ не спричинили значних наслідків

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відповідатиме Україні на нібито удари по російських нафтопереробних заводах, незважаючи на оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я. Про це Путін сказав під час засідання форуму-з'їзду "Ділової Росії", цитують російські ЗМІ.

За словами глави Кремля, російські НПЗ нібито зазнали нових атак. Він стверджує, що деякі удари досягли цілей, однак не спричинили значних наслідків.

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"Вчора по деяких НПЗ намагалися завдавати ударів. Там де-не-де потрапили, але нічого суттєвого не сталося. Те саме і з платформами з електронної торгівлі", - заявив Путін.

Лідер країни-агресора Росії також звинуватив Україну в тому, що вона нібито першою почала такі дії, та пригрозив наслідками.

"Вони почали, не треба було починати. Треба було, перш ніж зробити цей крок, як слід подумати над наслідками", - сказав диктатор.

Карта росыйських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи реальне енергетичне перемир’я з РФ - експерт оцінив перспективи

Україна входить у складну зиму, а перспективи швидких домовленостей із Росією про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі залишаються невизначеними. Водночас можливість енергетичного перемир’я зберігається, однак для його досягнення потрібна політична воля Кремля, розповів в інтерв’ю Главреду голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За словами експерта, основний час для ухвалення рішення про секторальне перемир’я вже втрачено, а нинішній розвиток подій не дає підстав очікувати швидких домовленостей.

"Ми, на жаль, заходимо у важку зиму. Як на мене, згаяно основний час на ухвалення рішення про секторальне перемир’я. І те, як розгортається ситуація, точно не свідчить про можливість швидкого досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці", - зазначив Чаленко.

Він вважає, що для просування переговорів Україні, ймовірно, доведеться залучати додаткові дипломатичні канали. Серед можливих напрямків експерт назвав Німеччину, яка намагається налагодити контакти з Росією, та Індію, що пропонувала ширший формат домовленостей.

Водночас можливість припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залежатиме від позиції Кремля та результатів міжнародних дипломатичних зусиль. Тому говорити про швидке досягнення домовленостей наразі передчасно.

Енергетичне премир'я - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, американський чиновник пояснив, що у США хочуть припинення вогню лише по НПЗ. Захист електростанцій та мереж може стати темою окремої угоди лише за умови припинення ударів по НПЗ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване Дональдом Трампом перемир'я не містило конкретики, тому не можна говорити про його порушення. Тому Росія четвертий день поспіль порушувала оголошене перемир'я і 14 жовтня завдала удару по ТЕЦ у Харкові.

Експерт Олександр Новак повідомив, що Росія звинуватила Україну в атаках на два нафтопереробні заводи. У Зеленського та Центрі протидії дезінформації спростували ці заяви та вказали, що НПЗ не були уражені.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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