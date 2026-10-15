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Оголошено ім'я нової героїні шоу "Холостячка"

Віталій Кірсанов
15 жовтня 2026, 21:08
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Антоніна Хижняк готова до нових стосунків і має намір шукати кохання, не намагаючись відповідати чужим очікуванням.
Оголошено ім'я нової героїні шоу
Оголошено ім'я нової героїні шоу "Холостячка" / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Коротко:

  • Актриса Антоніна Хижняк стане новою героїнею шоу "Холостячка"
  • Хижняк вирізняється яскравим характером і гострим почуттям гумору

Українська актриса Антоніна Хижняк, яка здобула широку популярність завдяки ролі Мотри в серіалі "Спіймати Кайдаша", стане головною героїнею нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка".

В офіційному анонсі проєкту зазначили, що артистка готова до нових стосунків і має намір шукати кохання, не намагаючись відповідати чужим очікуванням.

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"Тоня готова відкрити серце чоловікові. Без підлаштовувань, "правильних" слів і гри. Імітувати захоплення, щоб потішити чиєсь самолюбство, - не її стиль. Вона обирає говорити прямо, кохати по-справжньому, бути собою", - йдеться в повідомленні творців шоу.

Команда проєкту також підкреслила, що Хижняк вирізняється яскравим характером, гострим почуттям гумору та щирістю. Глядачам вона особливо запам’яталася в образі Мотри, чиї репліки з серіалу "Спіймати Кайдаша" стали популярними цитатами.

"Вона точно знає, чого хоче, і не готова погоджуватися на менше в найважливішому - коханні", - розповіли представники шоу, представляючи нову героїню.

Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк

Актриса розлучена і виховує дев'ятирічного сина Максима. Його батьком є Андрій Якушев, з яким Хижняк перебувала у шлюбі. У червні 2017 року у пари народилася дитина, проте у 2019 році подружжя розлучилося.

Після розлучення артистка зустрічалася з актором Олександром Боднаром. Пізніше Хижняк повідомила, що знову закохалася, але вирішила не розкривати ім’я свого обранця.

Актриса намагається захищати своє особисте життя від публічної уваги й не ділиться подробицями романтичних стосунків. Тепер шанувальники зможуть дізнатися більше про її погляди на кохання та про те, якого чоловіка вона хотіла б бачити поруч із собою, завдяки участі в новому сезоні "Холостячки".

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Про особу: Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк - українська актриса театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотри Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.

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