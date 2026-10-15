Світло в Україні вимикатимуть майже весь день: графіки на 16 жовтня

Обмеження електроенергії торкнуться як населення, так і промисловості й бізнесу.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Коротко:

В Україні знову діятимуть графіки відключень світла

Обмеження запровадять із 06:00 до 23:59

Світло вимикатимуть обсягом від 0,5 до 2 черг

У п’ятницю, 16 жовтня, в частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень. Про це повідомило Укренерго.

Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і підприємств. Із 06:00 до 23:59 для населення застосовуватимуть графіки відключень обсягом від 0,5 до 2 черг, а для промисловості та бізнесу - графіки обмеження потужності.

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Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

В Укренерго попередили, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять перевіряти актуальні графіки на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Енергетики також закликали ощадливо користуватися електроенергією в години, коли світло є за графіком.

Чи можуть в Україні з'явитися графіки подачі води - думка експерта

В Україні можуть запровадити графіки подачі води у разі тривалих відключень електроенергії. Причиною можуть стати перебої в роботі обладнання, яке забезпечує водопостачання, розпові в ефірі Ранок.LIVE заявив директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь.

За його словами, автономні джерела живлення допомагають підтримувати роботу водоканалів, однак їхніх можливостей може бути недостатньо для повноцінного водопостачання. Зокрема, тиску в мережі може не вистачати, щоб вода надходила на верхні поверхи багатоповерхівок.

"Графіки води будуть, тому що це буде пов'язано з підвозом пального, як мінімум, і з зупинками генераторів, які подають. Електропостачальне розподілене обладнання не може постійно працювати", - пояснив Шкінь.

Водночас він зазначив, що в більшості міст вода буде доступною щонайменше раз на добу протягом кількох годин. Однак конкретна ситуація залежатиме від тривалості знеструмлень і можливостей місцевих систем водопостачання.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Укренерго інформувало про запровадження погодинних графіків відключень електроенергії в окремих регіонах України. Обмеження для населення становили від 0,5 до 1,5 черги за наведеними повідомленнями.

ДТЕК поінформував про зміну підходу до складання розкладів відключень у Києві. У пресслужбі пояснили, що персональні графіки для кожної адреси формуються з урахуванням особливостей підключення до мережі.

КМДА повідомила про запровадження екстрених відключень електроенергії в Києві та області 11 жовтня. Міська адміністрація наголосила, що в умовах екстрених обмежень графіки не діють і відновлення залежить від стану мережі.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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