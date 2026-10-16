"Тіло вмирає": Міла Нітіч постраждала через схуднення на уколах

Артистка зізналася, що зіткнулася з важкими наслідками через популярні препарати для схуднення, і розповіла про свій діагноз.

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Міла Нітіч схудла на 12 кілограмів / колаж: "Главред", скріншот із відео

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Чому Міла Нітіч почала колоти препарати для схуднення

Що сталося зі здоров’ям співачки

Українська співачка Міла Нітіч вразила шанувальників зізнанням про своє схуднення. Артистка розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, що схудла на 12 кілограмів за допомогою популярних препаратів для схуднення, але тепер зіткнулася з важкими наслідками для організму.

За словами артистки, лікування розпочалося не заради естетики - у неї діагностували інсулінорезистентність і переддіабет. За час прийому препаратів співачка схудла на 12 кілограмів, однак після припинення лікування у неї стався відкат, і вона вже набрала 6 кілограмів назад. Зараз зірка важить 66 кілограмів при зрості 170 сантиметрів. Міла зізналася, що цей досвід сильно позначився на її здоров’ї.

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Міла Нітіч - інтерв’ю / скріншот із відео

"Після відміни препарату у мене виникли проблеми з органами, але найбільше це позначилося на шлунково-кишковому тракті", - поділилася співачка.

Зараз артистка проходить період відновлення та приводить здоров’я до ладу, оскільки зіткнулася з порушенням засвоєння білка. Вона емоційно закликала шанувальників не шукати "чарівних таблеток" і худнути лише здоровим способом.

Як схудла Міла Нітіч / скрін з відео

"Коли я важила 61 кілограм, я була дуже худа, красива, але нещасна. Я прокидалася і не хотіла жити, бо тіло боліло, тебе нічого не радувало. Останньою краплею стало те, що, коли я їхала додому в машині, у мене в голові виникла думка, що моє тіло вмирає", - відверто зізналася артистка.

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Про персону: Міла Нітіч Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нітічук) - українська співачка. Фіналістка шоу "Шанс" (10 сезон), півфіналістка проєкту "Голос країни" (1 сезон). Представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" у 2009 році, де посіла 6 місце.

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