5 речей, на яких не можна економити: Андре Тан оприлюднив важливий перелік

Український дизайнер точно знає, які речі мають бути найвищої якості.

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Андре Тан розповів, на що варто витратити гроші / Колаж Главред, фото з Instagram/andre_tan_official

Коротко:

Чому деякі речі мають бути особливої якості

Чому він зробив акцент на взутті

Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав п’ять речей, які можна позичити з чоловічого гардеробу, назвав речі, на які дійсно варто витратитися, адже для них важлива якість.

Про це він розповів у новому відео на своїй сторінці в Instagram.

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Повсякденне взуття

Ви проводите в ній години. Вона має бути зручною, підходити вам за розміром і відповідати тому способу життя, який ви ведете.

Кашеміровий светр

Варто обирати лаконічну модель, яку буде легко поєднувати з іншими речами у гардеробі. За умови правильного догляду така річ прослужить роками. Крім того, такий светр можна носити всі чотири сезони.

Андре Тан назвав головні речі, для яких важлива якість / Скріншот

Верхній одяг

Хороша тканина, крій, фурнітура - це те, що працює щодня. Крім того, пальто ви можете носити щонайменше п’ять років.

Ідеальні штани

Штани, які ідеально на вас сидять, - це найкраща інвестиція. Не дорога модель, а підігнані за довжиною та талією у кравця.

Андре Тан назвав головні речі, для яких важлива якість / Скріншот

Основна сумка

Перевіряйте шви, ручки, застібки та вагу. Сумка має вміщати всі ваші речі, а не ви - сумку з великими амбіціями.

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Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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