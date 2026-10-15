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5 речей, на яких не можна економити: Андре Тан оприлюднив важливий перелік

Олена Кюпелі
15 жовтня 2026, 22:03
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Український дизайнер точно знає, які речі мають бути найвищої якості.
Андре Тан назвав наймодніші моделі взуття
Андре Тан розповів, на що варто витратити гроші / Колаж Главред, фото з Instagram/andre_tan_official

Коротко:

  • Чому деякі речі мають бути особливої якості
  • Чому він зробив акцент на взутті

Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав п’ять речей, які можна позичити з чоловічого гардеробу, назвав речі, на які дійсно варто витратитися, адже для них важлива якість.

Про це він розповів у новому відео на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Повсякденне взуття

Ви проводите в ній години. Вона має бути зручною, підходити вам за розміром і відповідати тому способу життя, який ви ведете.

Кашеміровий светр

Варто обирати лаконічну модель, яку буде легко поєднувати з іншими речами у гардеробі. За умови правильного догляду така річ прослужить роками. Крім того, такий светр можна носити всі чотири сезони.

Андре Тан назвав основні речі, для яких важлива якість
Андре Тан назвав головні речі, для яких важлива якість / Скріншот

Верхній одяг

Хороша тканина, крій, фурнітура - це те, що працює щодня. Крім того, пальто ви можете носити щонайменше п’ять років.

Ідеальні штани

Штани, які ідеально на вас сидять, - це найкраща інвестиція. Не дорога модель, а підігнані за довжиною та талією у кравця.

Андре Тан назвав основні речі, для яких важлива якість
Андре Тан назвав головні речі, для яких важлива якість / Скріншот

Основна сумка

Перевіряйте шви, ручки, застібки та вагу. Сумка має вміщати всі ваші речі, а не ви - сумку з великими амбіціями.

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Про особу: Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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Андре Тан
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