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Як правильно спускати повітря з батарей: експерти сказали, з якого радіатора починати

Віталій Кірсанов
15 жовтня 2026, 17:38
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Якщо спочатку обробити радіатори на верхньому поверсі, повітря, що залишилося в системі, може піднятися туди пізніше, і процедуру доведеться повторити.
Як правильно випускати повітря з батарей
Як правильно випускати повітря з батарей / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як правильно спустити повітря з батарей
  • Як діяти мешканцям багатоквартирних будинків

З настанням осінніх холодів багато хто вмикає опалення, але іноді замість очікуваного тепла стикається з проблемою: нижня частина радіатора залишається теплою, верхня - холодною, а всередині чути булькання. Зазвичай це свідчить про скупчення повітря в системі, яке заважає радіатору повноцінно обігрівати приміщення.

У такій ситуації багато хто намагається усунути проблему самостійно, випускаючи повітря з радіатора, який працює неправильно. Однак важлива не тільки сама процедура, а й послідовність її виконання. Видання Kerteszkedj звертає увагу, що починати розвітрювання рекомендується з певної ділянки системи.

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Повітря має тенденцію накопичуватися у верхніх точках опалювального контуру. Якщо спочатку обробити радіатори на верхньому поверсі, повітря, що залишилося в системі, може піднятися туди пізніше, і процедуру доведеться повторювати.

З якого радіатора починати видалення повітря

Згідно з рекомендаціями однієї з організацій із захисту прав споживачів, першим слід випускати повітря з радіатора на першому поверсі, який знаходиться найдалі від котла.

Аналогічного підходу дотримуються фахівці, опитані енергетичною компанією OVO та журналом Ideal Home. Вони радять рухатися від найвіддаленішого радіатора нижнього поверху в напрямку котла, а потім переходити до радіаторів нагорі.

В інструкції одного з місцевих магазинів товарів для ремонту також рекомендується починати з нижнього поверху й поступово підніматися вище. При цьому відстань між радіатором і котлом не враховується.

Експерт Ideal Home зазначає, що порушення рекомендованої послідовності не призводить до пошкодження опалювальної системи. Однак процедура може виявитися менш ефективною, і деякі радіатори доведеться розвітрювати повторно.

Як правильно спустити повітря з батарей

Щоб опалення працювало ефективно, важливо дотримуватися кількох правил.

1. Перевірте, які радіатори потребують розвітрювання.

Увімкніть опалення та обережно перевірте температуру поверхні батарей. Якщо верхня частина холодніша за нижню, це може свідчити про скупчення повітря.

Якщо ж верх радіатора теплий, а низ залишається холодним, ймовірною причиною можуть бути відкладення та шлам усередині системи. Виробник котлів Worcester Bosch зазначає, що в такому випадку звичайне випускання повітря проблему не вирішить.

2. Вимкніть опалення та дочекайтеся, поки радіатори охолонуть.

Видання Which? рекомендує почекати 20–30 хвилин після вимкнення опалення. В інших інструкціях вказується інтервал від 30 до 60 хвилин після зупинки циркуляційного насоса.

На думку фахівців однієї з британських компаній, що встановлюють котли, працюючий насос може сприяти потраплянню додаткового повітря в систему.

3. Відкрийте термостатичні клапани.

Перед початком процедури необхідно повністю відкрити термостатичні клапани радіаторів. Представник компанії, що обслуговує системи централізованого опалення, пояснив, що повітря, яке залишилося за закритим клапаном, згодом може потрапити в уже розповітрювану систему.

4. Почніть з найвіддаленішого радіатора на нижньому поверсі.

Підставте під повітрявідвідний клапан невелику ємність або приготуйте ганчірку, щоб зібрати воду, що витікає. Потім за допомогою спеціального ключа обережно відкрийте клапан.

За рекомендацією Which?, достатньо повернути його на чверть оберту. У деяких випадках допускається поворот не більше ніж на пів-оберту.

Спочатку з клапана виходитиме повітря з характерним шипінням. Коли замість нього почне витікати вода, клапан необхідно закрити.

5. Послідовно обробіть решту радіаторів.

Після найвіддаленішого радіатора на нижньому поверсі продовжуйте видалення повітря у напрямку котла. Потім перейдіть на верхній поверх і повторіть процедуру.

6. Перевірте тиск в системі опалення.

Після видалення повітря тиск у котлі може знизитися, оскільки разом із повітрям із радіаторів виходить вода.

За даними OVO та Ideal Home, у холодній системі зазвичай підтримують тиск у межах 1–1,5 бара. Which? вказує ширший діапазон - 1–2 бари. Орієнтуватися слід насамперед на інструкцію виробника конкретного котла.

Якщо тиск впав нижче допустимого рівня, може знадобитися підживлення системи водою. Виконувати його варто лише в тому випадку, якщо ви знаєте, як правильно це зробити для своєї моделі обладнання.

Як діяти мешканцям багатоквартирних будинків

У будинках із централізованим опаленням мешканці не завжди можуть самостійно відключити систему перед початком робіт. Тому порядок дій залежить від будови опалювального контуру та правил обслуговування будинку.

У попередній публікації угорського видання SZON про ситуацію в області Сабольч-Сатмар-Берег зазначалося, що обслуговувальні компанії видаляють повітря з центральних ділянок системи, а мешканці за необхідності розвітрюють радіатори всередині квартир. Деякі постачальники послуг можуть виконати цю роботу безпосередньо в приміщенні за запитом.

Якщо кілька радіаторів підключено до одного стояка, бажано узгодити їхнє одночасне розвітрювання. При цьому термостатичні клапани мають залишатися відкритими. Журнал Nők Lapja рекомендує мешканцям будинків із централізованим опаленням або загальним котлом попередньо обговорити процедуру з головою ОСББ або фахівцем, який обслуговує систему.

Якщо радіатор доводиться розвітрювати занадто часто або тиск у котлі постійно падає, причиною може бути витік.

У такій ситуації краще звернутися до фахівця, який перевірить систему та встановить причину несправності. Регулярне скупчення повітря може бути не самостійною проблемою, а ознакою більш серйозної поломки.

Дивіться відео про те, як спустити повітря з батарей

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Про джерело: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - це угорський тематичний веб-портал, присвячений садівництву, городництву та догляду за рослинами. Видання публікує практичні поради для садівників-аматорів та домовласників, охоплюючи теми вирощування овочів і фруктів, догляду за кімнатними та балконними рослинами, боротьби зі шкідниками, екологічного ведення господарства та кулінарних рецептів із власного врожаю. Ресурс належить медіакомпанії MeMedia Media Group Kft. і є популярним джерелом побутових та аграрних лайфхаків для угорськомовної аудиторії.

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