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РФ готує новий штурм: у ЗСУ назвали два небезпечні напрями фронту

Олексій Тесля
15 жовтня 2026, 19:55
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Звільнення окупованих територій залишається важливою метою України, однак необхідно враховувати реальні умови.
ЗСУ, Фронт, Війна
ЗСУ відбивають атаки РФ і переходять у наступ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Як проходила операція "Вівальді"
  • Чи зможуть ЗСУ повернути нові території
  • Росія може готувати нові атаки на двох напрямках

Ключовою складністю операції Сил оборони України "Вівальді" стала необхідність забезпечити чітку координацію між усіма залученими підрозділами.

Про це в ефірі "Київ 24" розповів прес-секретар Третього армійського корпусу Олександр Бородін, відповідаючи на запитання про найскладніший етап операції.

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Як проходила операція "Вівальді"

"Основна складність "Вівальді" – це синхронізація та взаємодія", – зазначив Бородін. Він пояснив, що для проведення наступу з мінімальними втратами необхідні достовірні розвідувальні дані, детальна підготовка та злагоджена робота всіх служб, які беруть участь у забезпеченні бойових дій.

За словами представника корпусу, подібні труднощі супроводжували військових протягом усієї операції. Він також звернув увагу на важливість збереження інформаційної тиші: від початку операції в травні й до появи відомостей про неї на початку вересня це допомагало українським силам використовувати вразливі місця противника.

"По суті, командування ворога несвідомо працює на тебе. Завдяки тому, що вони не хочуть визнавати якісь свої поразки на різних рівнях. Ця брехня набирає обертів. І коли справа доходить до офіцерів, які дійсно можуть ухвалювати рішення, - у них інформація про реальну ситуацію на лінії зіткнення дуже далека від реальності", - зазначив речник.

Чи зможуть ЗСУ повернути нові території

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін, в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу зазначив, що ініціатива на фронті розподілена нерівномірно: на одних ділянках перевага залишається за українськими військовими, на інших - за російськими силами.

Він підкреслив, що звільнення окупованих територій залишається важливою метою України, однак під час планування подальших дій необхідно враховувати реальні умови та уникати надмірних втрат.

На думку Жоріна, українським силам слід дотримуватися послідовної стратегії та планувати дії на роки вперед. Насамперед необхідно зупинити російський наступ і домогтися початку переговорів на прийнятних для України умовах. При цьому кінцевою метою має залишатися повернення всіх захоплених територій.

Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Росія може готувати нові атаки на двох напрямках

На Куп’янському та Великобурлукському напрямках російська армія збільшує чисельність сил і, ймовірно, готується до нових спроб повернути раніше втрачені позиції. Про відсутність ознак відмови від наступальних планів, незважаючи на тимчасове зниження активності, заявив речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі"Еспресо".

За його словами, відсутність інтенсивних штурмів 13 жовтня на окремих ділянках фронту, зокрема під Куп’янськом, не означає, що російські війська припинили підготовку до наступу.

Наразі противник використовує паузи для перегрупування та відновлення боєздатності. На обох напрямках фіксується накопичення сил, що може передувати новим спробам змінити ситуацію на фронті.

"У зоні нашої відповідальності це стосувалося, наприклад, Куп’янського та Великобурлуцького напрямків. Це не означає, що ворог там затих. Навпаки, на Великобурлуцькому напрямку ми спостерігали скупчення військ неподалік від кордону. Очевидно, противник хоче провести ротацію і найближчим часом спробувати відновити свої позиції", - розповів Трегубов.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Куп’янський напрямок: затишшя може бути тимчасовим

Речник наголосив, що Куп’янський напрямок, як і раніше, залишається однією з ділянок активних бойових дій. Тимчасове зменшення кількості зіткнень може пояснюватися необхідністю поповнити особовий склад і підготувати підрозділи до подальших атак.

"Зараз мова не йде про якісь тривалі паузи на лінії бойового зіткнення. Може бути лише окрема доба, на яку впливають або зміна погодних умов, або конкретна ситуація в тій чи іншій російській структурі, що вимагає короткої паузи на добу-дві, але не більше", - підкреслив речник.

РФ готує новий штурм: у ЗСУ назвали два небезпечні напрями фронту
/ Главред

Бої на півдні: ЗСУ відповіли на фейк РФ про захоплення Новоандріївки

У 17-му армійському корпусі спростували повідомлення російської пропаганди про нібито встановлений контроль над Новоандріївкою на Орехівському напрямку.

На підтвердження української присутності військові опублікували відеозапис, на якому видно український прапор, встановлений бійцями 7-го розвідувального батальйону 65-ї окремої механізованої бригади.

"Запорізька область. Новоандріївка поранена війною, зруйнована російськими обстрілами. Але вона не підкорилася. Незважаючи на заяви російської пропаганди, український прапор продовжує майоріти над рідною землею. Її утримують українські піхотинці - щодня стоячи на позиціях, вони стримують ворога і не дозволяють йому диктувати свої правила на нашій землі. Поки стоїть наша піхота - стоїть українська Новоандріївка", - йдеться в повідомленні.

РФ готує новий штурм: у ЗСУ назвали два небезпечні напрями фронту
/ Главред

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