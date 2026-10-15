У родині української ведучої сталося горе: помер її двоюрідний брат

Українська журналістка Аліна Доротюк повідомила про смерть свого 29-річного двоюрідного брата.

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Аліна Доротюк повідомила про смерть свого 29-річного брата / колаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

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Чоловікові провели дві трепанації черепа

Обставини трагедії ще належить з'ясувати слідству

Українська журналістка та інтерв’юерка Аліна Доротюк повідомила про смерть свого 29-річного двоюрідного брата Романа. За життя чоловіка боролися лікарі, однак врятувати його не вдалося. Обставини трагедії має встановити слідство.

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Про втрату журналістка розповіла в Instagram. За її словами, ще недавно рідні сподівалися на сприятливий результат, незважаючи на критичний стан Романа. Чоловікові провели дві трепанації черепа, але медики попереджали близьких про можливий найгірший сценарій. Причини, які призвели до важкого стану чоловіка, Доротюк публічно не розкривала.

Як розповіла Аліна, про критичний стан двоюрідного брата вона дізналася минулого вівторка. У той момент журналістка щойно закінчила інтерв’ю зі Славою Дєміним, коли їй зателефонували рідні й повідомили тривожну новину. Роман перебував у лікарні, а його стан викликав серйозні побоювання у лікарів.

Пізніше Доротюк повідомила, що її 29-річний родич помер. При цьому журналістка наголосила, що робити остаточні висновки щодо того, що сталося, поки що зарано - обставини трагедії ще має з’ясувати слідство.

Аліна Доротюк подякувала за підтримку після втрати

Незважаючи на важкий емоційний стан, журналістка звернулася до підписників, які підтримували її та її родину в цей непростий період. Вона подякувала всім за небайдужість, теплі слова та співчуття.

"Я - сильна. Але людина стає ще сильнішою, коли відчуває підтримку", - написала Доротюк.

Аліна також пояснила, що вирішила поділитися сімейною трагедією не заради співчуттів. Їй хотілося відповісти на проявлену увагу та подякувати людям, які не залишили її наодинці з горем.

На завершення свого звернення журналістка попросила підписників помолитися за душу Романа, життя якого обірвалося у 29 років.

Фото: instagram.com/dorotiuk_

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Про особу: Аліна Доротюк Аліна Доротюк - українська ведуча, інтерв’юерка, журналістка, блогерка. Спеціалізується на світській журналістиці. Брала участь у створенні таких проєктів, як "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Веде власний канал на YouTube (124 тис. підписників), у якому публікує інтерв’ю з відомими особистостями сучасної України.

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