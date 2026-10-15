Хіт 1969 року написали за 20 хвилин: пісня стала однією з найвидатніших в історії музики

Авторитетний музичний журнал Rolling Stone включив композицію "Fortunate Son" до списку 500 найкращих пісень усіх часів.

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Хіт "Fortunate Son" 1969 року написали за 20 хвилин / колаж: Главред, фото: instagram.com/theofficialccr

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Автором пісні став лідер гурту Creedence Clearwater Revival Джон Фогерті

У американському чарті Billboard Hot 100 пісня піднялася на третю сходинку

Пісня "Fortunate Son" американського рок-гурту Creedence Clearwater Revival увійшла до числа найзнаковіших композицій в історії музики. Хіт з’явився у 1969 році на тлі війни у В’єтнамі та протестів проти несправедливості військового призову. На її створення автору знадобилося всього близько 20 хвилин, проте композиція здобула світову популярність, а її антивоєнний посил залишається актуальним і сьогодні. Про це пише Parade.

Автором пісні став лідер гурту Джон Фогерті. В інтерв’ю музиканту та блогерові Ріку Біто він розповів, що ідея композиції виникла несподівано. У той час артист гостро сприймав політичні та культурні події в США, а головним джерелом натхнення стало обурення нерівністю, що виявлялася в системі призову на військову службу.

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Як з’явилася назва "Fortunate Son"

Спочатку Фогерті збирався назвати композицію "Favorite Son". Цей вислів використовують, зокрема, для позначення кандидата в президенти США, якого підтримують делегати від його рідного штату.

Музикант пішов до спальні з блокнотом і ручкою, щоб написати пісню під початковою назвою. Однак уже перші рядки задали інший напрямок, і в підсумку композиція отримала назву "Fortunate Son". Чому автор остаточно зупинився саме на цьому варіанті, він не уточнював.

Як пісня стала світовим хітом

Композиція швидко завоювала популярність і стала одним із найвідоміших творів Creedence Clearwater Revival. В американському чарті Billboard Hot 100 вона піднялася на третю сходинку. Успіх супроводжувався визнанням за межами США: пісню високо оцінили в Канаді, Франції та Бельгії.

Згодом запис отримав восьмикратний платиновий статус від Американської асоціації звукозаписної індустрії (RIAA).

Однак значення "Fortunate Son" не обмежується комерційним успіхом. Авторитетний музичний журнал Rolling Stone включив композицію до списку 500 найкращих пісень усіх часів. Крім того, вона неодноразово використовувалася в кіно та отримала безліч кавер-версій.

Через десятиліття "Fortunate Son" залишається символом протесту проти соціальної несправедливості та привілеїв, що дозволяють одним людям уникати наслідків війни, тоді як інші змушені вирушати на фронт. Саме це послання продовжує знаходити відгук у слухачів різних поколінь.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Creedence Clearwater Revival Creedence Clearwater Revival (скорочено CCR) - культова американська рок-група, яка прославилася на рубежі 1960-1970-х років. Колектив проіснував під цією назвою всього п'ять років (з 1967 по 1972 рік), але встиг справити колосальний вплив на світову рок-музику та випустити хіти, що стали класикою. Їхній стиль поєднував у собі рок-н-рол, блюз-рок, кантрі та так званий "свомп-рок" (болотний рок) - приземлену, драйвову музику, що бере свої корені з південних штатів США, хоча самі музиканти були родом із Каліфорнії. Класичний склад: Джон Фогерті (лідер, головний вокаліст, гітарист і автор майже всіх пісень), його брат Том Фогерті (ритм-гітара), Стю Кук (бас-гітара) та Дуг Кліффорд (ударні). Візитною карткою гурту стали пісні "Have You Ever Seen the Rain?" та антивоєнний гімн "Fortunate Son" (який досі постійно звучить у фільмах та іграх про В’єтнамську війну), а також "Proud Mary", "Bad Moon Rising" та "Green River". За свою коротку кар’єру вони випустили 7 студійних альбомів, продали десятки мільйонів платівок і виступили на легендарному фестивалі Вудсток у 1969 році. У 1993 році гурт був включений до Зали слави рок-н-ролу. Гурт розпався у 1972 році через внутрішні конфлікти, суперечки щодо лідерства Джона Фогерті та вкрай невигідний контракт із звукозаписною компанією.

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