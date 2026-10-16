Що одягнути, якщо набридли джинси: 5 альтернатив

Коротко:
- З чим носити чіноси цієї осені
- Як стилізувати прямі штани
Популярний український дизайнер Андре Тан каже, що не можна постійно ходити в джинсах.
"Джинси - це чудова річ. Але якщо ви носите їх на роботу, на побачення, на всі сімейні свята, то вони стають тими самими "родичами": "нахабними й неприємними", - жартує він.
Дизайнер запропонував п’ять альтернатив джинсам, у яких "зручно жити, а не просто стояти".
Прямі штани
Прямі штани - не надто широкі, не надто вузькі. З кросівками та футболкою на день, і з гарним топом на вечір.
Спідниці міді
"Вибирайте ту, в якій можна ходити. Якщо до кав’ярні ви ходите як русалка, то шукайте або спідниці з розрізом, або інший крій", - каже Тан.
Трикотажні штани
Можна обирати трикотажні штани, але лише ті, що тримають форму.
Чіноси
Молочні, оливкові або темно-сині. Додайте ремінець, сорочку, лофери - і стильний образ готовий.
Широкі штани з м'якої тканини
Перевіряйте довжину з тим взуттям, яке ви насправді носите щодня. "Підмітати вулиці мають комунальні служби, а не ваші гарні штани", - додає Андре Тан.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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