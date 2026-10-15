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"Знахабніли": Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від перемир'я

Руслана Заклінська
15 жовтня 2026, 18:21оновлено 15 жовтня, 19:14
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У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на категоричну відмову Москви від припинення вогню.
'Знахабніли': Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від перемир'я
Сибіга прокоментував відмову Лаврова від пропозицій Трампа / Колаж: Главред, фото: МЗС України, скріншот з відео

Ключові тези Сибіги:

  • Росія відкидає можливість перемир’я
  • Москва демонструє зухвалість через недостатній міжнародний тиск
  • Що менше тиску на Росію, то більше її зневаги до закликів про мир

Росія відмовляється від можливості перемир’я у війні проти України та відкидає пропозиції президента США Дональда Трампа. Міжнародний тиск на країну-агресора є недостатнім. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Росія вчергове відкидає мир. Це знають усі. Але те, наскільки відкрито росіяни готові відкидати пропозиції президента Трампа, показує, наскільки вони знахабніли", - написав Сибіга в мережі X.

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За словами очільника МЗС України, поведінка Москви безпосередньо залежить від рівня міжнародного тиску. Послаблення такого впливу лише заохочує російське керівництво продовжувати агресивну риторику та ігнорувати заклики до миру.

'Знахабніли': Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від перемир'я
Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

"Російські вбивці анітрохи не зважають на заклики до миру. Ось що відбувається, коли тиск слабшає: що менше тиску, то більше зухвалості", - додав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров категорично відкинув можливість припинення вогню в Україні. У Москві заявили, що тимчасова пауза нібито дозволить українським Силам оборони перегрупуватися та отримати нові партії західного озброєння.

Крім того, Лавров звинуватив українську владу у створенні, за його словами, "неприйнятних умов" для проведення президентських виборів.

Чи реальне енергетичне перемир'я з РФ - думка експерта

Україна входить у складну зиму, а перспективи швидких домовленостей про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залишаються невизначеними. Попри це, можливість енергетичного перемир’я зберігається, однак для його досягнення потрібна політична воля Кремля, розповів в інтерв’ю Главреду голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Ми, на жаль, заходимо у важку зиму. Як на мене, згаяно основний час на ухвалення рішення про секторальне перемир’я. І те, як розгортається ситуація, точно не свідчить про можливість швидкого досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці", - зазначив експерт.

За словами Чаленка, для просування переговорів Україні, ймовірно, доведеться залучати додаткові дипломатичні канали. Серед можливих напрямків він назвав Німеччину, яка намагається налагодити контакти з Росією, та Індію, що пропонувала ширший формат домовленостей, який передбачає не лише енергетичне, а й морське перемир’я.

Чаленко припустив, що саме індійський напрямок може дати результат у майбутньому. Водночас перспективи припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залежатимуть від позиції Кремля та результатів міжнародних дипломатичних зусиль.

Енергетичне премир'я - новини за темою

Нагадаємо, президент США оголосив про погодження енергетичного перемир’я між РФ та Україною. Президент Володимир Зеленський висунув умову взаємності та просив уточнити час набрання чинності.

Як раніше повідомляв Главред, згодом Зеленський заявив, що Росія проігнорувала оголошене припинення вогню в енергетичній сфері. Протягом двох діб під обстрілами опинилися 19 українських регіонів з пошкодженнями цивільної інфраструктури.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване Дональдом Трампом перемир’я не було конкретизовано, тому неможливо стверджувати про його порушення. У наступні дні Росія продовжила атаки по енергетичній інфраструктурі, тоді як Україна утримувалася від ударів по об’єктах РФ.

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Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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