Перебої з передачею розвідданих США по ракетах РФ: у Зеленського назвали причину

Перерви у наданні розвідданих становлять загрозу безпеці мирного населення, наголосив Сергій Лещенко.

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У ОП висловилися щодо затримок із передачею розвідданих із США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНІАН

Головне із заяв Лещенка:

Перебої у наданні розвідданих створюють загрозу безпеці мирного населення

Канали обміну інформацією наразі відновлено і вони функціонують

Перебої з обміном розвідувальною інформацією між Сполученими Штатами та Україною щодо ударів балістичної зброї РФ прокоментували в Офісі президента.

Це вже не вперше виникає ситуація з тимчасовими перебоями, раніше було чимало випадків, коли партнери не попереджали Київ про удари з боку Кремля, розповів радник президента Сергій Лещенко в ефірі "Вечір.LIVE".

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"Тобто у нас вперше стався балістичний удар: п’ять ракет пролетіли до Києва - С-400 чи інші, якісь аналогічні ракети, але балістичні. А наступного вечора знову стався балістичний удар, і потім уже настала ніч, і там, схоже, відновили передачу розвідувальної інформації. Ну, відповідно, у нас ніч, а в Америці день. Тобто, напевно, був якийсь "ручний режим", і всім керували з Пентагону", - повідомив він.

За його словами, такі перерви в наданні розвідданих створюють загрозу безпеці мирного населення на тлі триваючих балістичних ударів. При цьому сам Трамп постійно наголошує, що виступає за припинення війни.

"Виникає питання: чому адміністрація США, яка закликає до того, "щоб гарні хлопці не гинули", не надає розвідувальну інформацію? Вони збільшують кількість загиблих, бо гинуть не військові, а цивільні особи", - заявив радник Зеленського.

Водночас він додав, що канали обміну інформацією наразі відновлені й функціонують, висловивши надію на їхню подальшу стабільність та наголосивши на необхідності проведення окремих секторальних обговорень щодо цих критично важливих питань безпеки.

Позиція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ розраховує на повноцінну взаємодію з партнерами у сфері обміну розвідувальною інформацією. За його словами, така співпраця дозволяє ефективніше захищати життя людей і рятувати більше людей. У вечірньому зверненні у вівторок він зазначив, що українські військові та розвідувальні служби готові до взаємодії в повному обсязі, і висловив надію на аналогічний рівень співпраці з боку партнерів.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхова багатоповерхівка в Дарницькому районі. В результаті удару по житловому будинку загинула жінка.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли, що протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістики, а серед пріоритетних цілей ворога - об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

Раніше повідомлялося, що в Києві пролунали вибухи. В Оболонському районі було зафіксовано влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

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