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У Києві та області перебої з електроенергією та водою: деталі "прильотів"

Олексій Тесля
15 жовтня 2026, 23:53
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Як тільки це дозволять умови безпеки, бригади оперативно приступлять до відновлення електропостачання.
Відключення електроенергії в Україні 11 жовтня
У Києві та області спостерігаються перебої з електропостачанням / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Частина споживачів у Києві та області залишилася без електропостачання
  • У Києві відбулося зниження тиску води в системі правобережної частини

В результаті чергової російської атаки на об’єкт критично важливої енергетичної інфраструктури ввечері 15 жовтня частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електропостачання.

"У результаті чергової російської атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури - в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилася без світла", - повідомляє Міненерго.

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Як тільки дозволять умови безпеки, бригади оперативно приступлять до відновлення електропостачання. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення світла.

"Просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу", - закликали в Міненерго.

У Києві та області перебої з електроенергією та водою: деталі 'прильотів'
/ Главред

Подробиці наслідків удару РФ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відбулося зниження тиску води в системі правобережної частини столиці. Зокрема - у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах через пошкодження енергооб’єктів у Київській області.

Зазначається, що фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.

Удари РФ по Києву - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапив 25-поверховий багатоповерховий будинок у Дарницькому районі. В результаті удару по житловому будинку загинула жінка.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли, що протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістики, а серед пріоритетних цілей ворога - об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

Раніше повідомлялося, що в Києві пролунали вибухи. В Оболонському районі було зафіксовано влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

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Про джерело: Міністерство енергетики

Міністерство енергетики України забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфовидобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробних комплексах; формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) і в сфері нагляду (контролю) у сфері електроенергетики; формування державної політики в сфері нагляду (контролю) в галузі енергетики та теплопостачання, повідомляє "Вікіпедія".

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