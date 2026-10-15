В одній з країн ЄС підтримали угоду Трампа з РФ і засудили удари по російських НПЗ

Болгарський прем'єр виступив проти ударів по НПЗ, водночас засудивши атаки Росії на українську енергетику.

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Румен Радєв підтримав угоду між США і РФ щодо дизелю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, European Union

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Прем'єр Болгарії підтримав угоду Трампа й Путіна

Позиція Радева суперечить загальній лінії ЄС

Радев пояснив підтримку прагненням знизити ціни

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, якого вважають проросійським політиком, висловився на підтримку дизельної угоди президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Його позиція суперечить лінії інших лідерів Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Заяву болгарський прем'єр зробив у Брюсселі напередодні саміту ЄС, коли журналісти попросили його оцінити домовленості Вашингтона і Москви. Радев відомий проросійськими поглядами і раніше вже виступав проти санкцій щодо Москви, а свою нинішню позицію він обґрунтував економічними інтересами континенту.

"Ви знаєте, яка проблема зараз у Європі. Високі ціни на пальне. Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне, щоб покращити нашу конкурентоспроможність", - сказав Радев.

Окремо глава уряду торкнувся взаємного ураження енергетичної інфраструктури - і дистанціювався від дій обох сторін війни.

"Я не підтримую будь-які удари по НПЗ, я не підтримую будь-які атаки на електростанції, такі як Росія завдає по Україні", - заявив прем'єр-міністр Болгарії.

Чому Трамп пішов на дизельну угоду з Путіним

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після розмови з Путіним американський президент переконався в небажанні Кремля йти на будь-яку деескалацію.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада.", - наголосив політолог.

Говорячи про мотиви дизельної угоди, експерт пояснив, що Трамп намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Київ.

"Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити власним виборцям, хто нібито винен у продовженні війни. Він намагається продемонструвати, що має чудові відносини навіть із такими автократами, як Путін. Домовленість щодо дизельного пального покликана це підкреслити. А головною проблемою, за цією логікою, залишається Зеленський.", - пояснив Чаленко.

Водночас, оцінюючи перспективи переговорного процесу, аналітик звернув увагу на втрачені для України можливості.

"Але, на жаль, це оптимістичний сценарій - якщо вдасться посадити Росію за стіл переговорів. Поки що, з огляду на позицію Трампа, ми, на мою думку, втратили дуже серйозний шанс використати політичну ситуацію у Сполучених Штатах на користь України. Трамп вирішив діяти інакше. Очевидно, він розраховує, що це якимось чином підвищить шанси Республіканської партії на виборах до Конгресу.", - підсумував експерт.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Угоди Трампа з Путіним - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 жовтня Трамп після телефонної розмови з Путіним оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на ринки США та світу. Загальний обсяг поставок може сягнути близько 4,8 млн тонн, які планують відвантажувати кількома траншами. Мінфін США видав ліцензію на імпорт російського дизелю, чинну до 7 квітня 2027 року.

Водночас дизельна угода позначилася на переговорах щодо безпекових гарантій для Києва. За даними The Telegraph, домовленість Трампа з Путіним зірвала переговори в Маямі, де Віткофф і Кушнер презентували Україні посилені гарантії безпеки. Візит американських спецпосланців до Москви відклали до налагодження відносин між Трампом і Зеленським.

Крім того, у Вашингтоні розглядають подальше послаблення санкційного тиску на Росію. Як повідомляє Reuters, адміністрація Трампа може пом’якшити санкції проти тіньового флоту РФ. Для перевезення нафти раніше підсанкційними танкерами компаніям знадобиться дозвіл Мінфіну США.

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Про джерело: "Європейська правда" Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

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