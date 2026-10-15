Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В одній з країн ЄС підтримали угоду Трампа з РФ і засудили удари по російських НПЗ

Дар'я Пшеничник
15 жовтня 2026, 17:54
google news Підпишіться
на нас в Google
Болгарський прем'єр виступив проти ударів по НПЗ, водночас засудивши атаки Росії на українську енергетику.
Румен Радев
Румен Радєв підтримав угоду між США і РФ щодо дизелю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, European Union

відео дня

Головне з новини:

  • Прем'єр Болгарії підтримав угоду Трампа й Путіна
  • Позиція Радева суперечить загальній лінії ЄС
  • Радев пояснив підтримку прагненням знизити ціни

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, якого вважають проросійським політиком, висловився на підтримку дизельної угоди президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Його позиція суперечить лінії інших лідерів Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Заяву болгарський прем'єр зробив у Брюсселі напередодні саміту ЄС, коли журналісти попросили його оцінити домовленості Вашингтона і Москви. Радев відомий проросійськими поглядами і раніше вже виступав проти санкцій щодо Москви, а свою нинішню позицію він обґрунтував економічними інтересами континенту.

"Ви знаєте, яка проблема зараз у Європі. Високі ціни на пальне. Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне, щоб покращити нашу конкурентоспроможність", - сказав Радев.

Окремо глава уряду торкнувся взаємного ураження енергетичної інфраструктури - і дистанціювався від дій обох сторін війни.

"Я не підтримую будь-які удари по НПЗ, я не підтримую будь-які атаки на електростанції, такі як Росія завдає по Україні", - заявив прем'єр-міністр Болгарії.

Чому Трамп пішов на дизельну угоду з Путіним

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після розмови з Путіним американський президент переконався в небажанні Кремля йти на будь-яку деескалацію.

"Цілком очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир’я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада.", - наголосив політолог.

Говорячи про мотиви дизельної угоди, експерт пояснив, що Трамп намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Київ.

"Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити власним виборцям, хто нібито винен у продовженні війни. Він намагається продемонструвати, що має чудові відносини навіть із такими автократами, як Путін. Домовленість щодо дизельного пального покликана це підкреслити. А головною проблемою, за цією логікою, залишається Зеленський.", - пояснив Чаленко.

Водночас, оцінюючи перспективи переговорного процесу, аналітик звернув увагу на втрачені для України можливості.

"Але, на жаль, це оптимістичний сценарій - якщо вдасться посадити Росію за стіл переговорів. Поки що, з огляду на позицію Трампа, ми, на мою думку, втратили дуже серйозний шанс використати політичну ситуацію у Сполучених Штатах на користь України. Трамп вирішив діяти інакше. Очевидно, він розраховує, що це якимось чином підвищить шанси Республіканської партії на виборах до Конгресу.", - підсумував експерт.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Угоди Трампа з Путіним - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 жовтня Трамп після телефонної розмови з Путіним оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на ринки США та світу. Загальний обсяг поставок може сягнути близько 4,8 млн тонн, які планують відвантажувати кількома траншами. Мінфін США видав ліцензію на імпорт російського дизелю, чинну до 7 квітня 2027 року.

Водночас дизельна угода позначилася на переговорах щодо безпекових гарантій для Києва. За даними The Telegraph, домовленість Трампа з Путіним зірвала переговори в Маямі, де Віткофф і Кушнер презентували Україні посилені гарантії безпеки. Візит американських спецпосланців до Москви відклали до налагодження відносин між Трампом і Зеленським.

Крім того, у Вашингтоні розглядають подальше послаблення санкційного тиску на Росію. Як повідомляє Reuters, адміністрація Трампа може пом’якшити санкції проти тіньового флоту РФ. Для перевезення нафти раніше підсанкційними танкерами компаніям знадобиться дозвіл Мінфіну США.

Вас може зацікавити:

Про джерело: "Європейська правда"

Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз дизтопливо Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Україна буде змушена просити мир": у Зеленського попередили про тривожний сценарій

"Україна буде змушена просити мир": у Зеленського попередили про тривожний сценарій

19:50Війна
"Знахабніли": Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від перемир'я

"Знахабніли": Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від перемир'я

18:21Війна
РФ планує за місяць позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води - NYT

РФ планує за місяць позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води - NYT

18:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки у дзеркалі за 55 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки у дзеркалі за 55 с

Які гриби заборонено маринувати на зиму: головні табу для консервації

Які гриби заборонено маринувати на зиму: головні табу для консервації

Фінансова удача застане зненацька: які знаки зодіаку збагатяться

Фінансова удача застане зненацька: які знаки зодіаку збагатяться

Як прибрати ковтунці з одягу без спеціальної машинки - лайфхак

Як прибрати ковтунці з одягу без спеціальної машинки - лайфхак

Цибуля переживе морози й дасть ранню зелень: як і коли садити восени

Цибуля переживе морози й дасть ранню зелень: як і коли садити восени

Останні новини

19:50

"Україна буде змушена просити мир": у Зеленського попередили про тривожний сценарій

19:36

Чому не варто застеляти ліжко зранку: неочікувана порада лікарів

19:25

12-й КМЕФ: про те, як бізнесу й економіці вистояти в нових умовах

19:10

Як зберегти тепло і зменшити витрати - допоможе один предмет з кухні

19:10

У Києва немає плану "Б": Денисенко пояснив, на що розраховує ЄвропаПогляд

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
19:08

Навчання під час тривалих повітряних тривог: Кабмін ухвалив нові правила для шкіл

18:55

Чому Трамп знову розігрує українську карту: політолог вказав на важливий нюанс

18:54

РФ несподівано змінила тактику на Донбасі: комбат ЗСУ розкрив деталі

18:21

"Знахабніли": Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від перемир'я

Реклама
18:18

Прати потрібно не лише постіль: як освіжити матрац за копійки

18:17

Одна непомітна деталь пралки може зіпсувати все: де таїться небезпекаВідео

18:12

РФ планує за місяць позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води - NYT

18:06

"Звози дружину на Балі": жінка скандального блогера Люсія Барська лайкою відповіла військовому

17:59

Росія та Україна домовилися про перемир’я: де та для чого припинили вогонь

17:54

В одній з країн ЄС підтримали угоду Трампа з РФ і засудили удари по російських НПЗ

17:51

Як відмити жир із плити без дорогої хімії: простий трюк з апельсиновими шкірками

17:38

Як правильно спускати повітря з батарей: експерти сказали, з якого радіатора починатиВідео

17:24

Навіщо повертати ручку вікна під кутом 45 градусів - розкрито приховану функцію

17:19

Навіщо класти папір і склянку в раковину — секретний трюк перед виїздом

17:16

Для чого кладуть фольгу в пульт від телевізора: трюк з минулого знову популярнийВідео

Реклама
17:01

Як помити лобове скло автомобіля без розводів: експерти радять просту суміш

16:59

Як використати старі чашки: 7 практичних ідей для декору та порядку

16:33

Що носити восени замість класичного пальто: стилістка показала 4 трендиВідео

16:21

Європа надає дві третини розвідданих для України - глава МЗС Франції

16:20

Найщасливіший день тижня для кожного знака зодіаку з 19 по 25 жовтня 2026 року

16:16

Долар, євро та злотий синхронно впали: курс валют на 16 жовтня

16:08

Федоров вирішив попіаритися на Старлінк, але Маск швидко поставив його на місце — військовий Сазонов

16:05

ЗСУ вдарили "Нептунами" по Росії: Зеленський розкрив нові деталі і наслідки атаки

15:58

"Вперше": Тарас Тополя розповів про особисте щастя

15:47

Навіщо розпилювати перекис і сіль на підлогу у ванній: пояснення експертів

15:38

Як Путін використає угоду з Трампом щодо дизеля: названо тривожний сценарій

15:25

Рот, повний крові: дружина Віктора Павлика злякалася за стан артиста

15:24

Цибуля переживе морози й дасть ранню зелень: як і коли садити восени

15:22

Рис буде набагато ароматнішим: що додати в каструлю замість звичайної води

15:19

Дощі з мокрим снігом та заморозки: коли і де в Україні зміниться погода

14:49

Помідори плодоносять у жовтні: які сорти витримують холоди та не бояться фітофториВідео

14:43

Які квіти не можна ставити в квартирі: 7 найгірших варіантів

14:29

"Мене засмутило": Осадча вперше висловилася про кумів Потапа і Настю

14:27

Не діти: вчені назвали головні чинники стресу для новоспечених мам

14:02

Україна відновила удари по НПЗ Росії, але може зупинитись: Зеленський назвав умову

Реклама
13:55

Неприємний запах у холодильнику зникне без хімії: допоможуть два прості інгредієнти

13:46

"Жодної години тиші": РФ атакувала магазин на Одещині, Зеленський відреагував

13:37

"Рідні люди стали чужими": Сумська зробила зізнання про конфлікт із сестрою

13:28

Супергрядка для огірків і кабачків: осінній лайфхак із опалим листямВідео

13:16

Що зробити для появи бутонів на калачиках: секрет рясного цвітіння

13:13

Перекис водню відмиє забруднення в домі краще ніж хімія - як його використовувати

13:08

Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": Зеленський вказав на тривожний нюанс

13:02

Гороскоп Таро на завтра, 16 жовтня: Дівам — стабільність, Левам — прийняти допомогу

12:49

Нові коливання на ринку валют: банкір сказав, що буде з курсом долара і євро

12:49

Ведучі 1+1 влаштували битву суконь: як вони виглядали

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти