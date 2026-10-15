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"Україна буде змушена просити мир": у Зеленського попередили про тривожний сценарій

Юрій Берендій
15 жовтня 2026, 19:50
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Мир України з Росією може стати вимушеним сценарієм, якщо Вашингтон посилить співпрацю з Кремлем. Угода про дизель загрожує стратегії Києва.

'Україна буде змушена просити мир': у Зеленського попередили про тривожний сценарій
Мир України з Росією - як угода Трампа може змінити хід війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • США можуть змусити Україну переглянути стратегію війни
  • Угода Трампа щодо російського дизеля посилить позиції Кремля
  • Україна може бути змушена відмовитися від ескалації заради миру

Україна може відмовитися від подальшої ескалації війни та погодитися на мир через зміну політики США щодо Росії. В оточенні президента Володимира Зеленського побоюються, що домовленості Дональда Трампа з Кремлем посилять позиції Москви й обмежать можливості Києва продовжувати економічний тиск на агресора. Про це йдеться у статті Саймона Шустера для американського видання The Atlantic, який посилається на представників української влади та радників президента України Зеленського.

відео дня

Як рішення Трампа впливають на позиції України

У Києві зростає занепокоєння через дії Вашингтона, зокрема домовленості щодо закупівлі російського дизельного палива та заклики припинити удари по нафтопереробних заводах РФ. На тлі цих рішень українська влада шукає альтернативні способи послабити російську економіку.

За даними видання, після розмови з Володимиром Путіним Трамп підтримав закупівлю російського палива та закликав Україну змінити підхід до вибору цілей. Київ погодився обмежити удари по НПЗ, але посилив атаки на інші об'єкти, зокрема центри обробки даних.

Один із представників української команди, залучених до розробки військових операцій, визнав, що розрахунок на економічне виснаження Росії більше не виглядає достатньо надійним.

"Зараз є усвідомлення того, що Росія не розвалиться через свою скрутну економічну ситуацію", - сказав український чиновник у матеріалі The Atlantic.

Угода Вашингтона щодо закупівлі російського палива може посилити фінансові можливості Кремля та послабити стимули Москви до припинення вогню. Доходи від експорту енергоносіїв дадуть Росії додаткові кошти для фінансування війни, а скасування частини американських санкцій зменшить економічний тиск на російське керівництво.

Чому в команді Зеленського побоюються втрати підтримки США

Для частини оточення президента Володимира Зеленського зміна американської політики означає не просто ускладнення української стратегії, а й ризик втратити перспективу перемоги у війні. Один із чиновників, причетних до розробки плану операції проти московських аеропортів, заявив, що в разі переходу Вашингтона на бік Москви Києву доведеться переглянути подальші дії.

"Якщо США стануть на бік Росії, в України не залишиться іншого вибору, окрім як відмовитися від ескалації та просити миру. Зараз є усвідомлення того, що Росія не розвалиться через свою складну економічну ситуацію", - сказав український чиновник у матеріалі The Atlantic.

На думку співрозмовника видання, підтримка російської енергетичної галузі з боку Трампа перешкоджає українським планам послабити економіку РФ і виснажити її ресурси. За такого розвитку подій Києву доведеться шукати інші способи продовження боротьби.

"Це означає, що нам потрібно змінити нашу стратегію", - наголосив український чиновник.

Він також зауважив, що навіть подальші українські атаки на російську територію можуть виявитися недостатніми, щоб змусити Володимира Путіна погодитися на перемир'я.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Чим Україна тисне на Росію без американських технологій

Українські військові продовжують використовувати безпілотники для створення проблем російській транспортній та цифровій інфраструктурі. З початку жовтня під удари потрапили щонайменше чотири російські центри обробки даних, а регулярна поява дронів у небі над Москвою змушує місцеву владу обмежувати роботу аеропортів.

За інформацією джерел видання, операція під кодовою назвою M&Ms передбачає застосування українських безпілотників із системами наведення на основі штучного інтелекту. Її розробники стверджують, що кампанія не залежить від американських технологій чи розвідувальних даних.

Лише за один тиждень у московських аеропортах скасували 345 рейсів. Українські удари по цифровій інфраструктурі також спричинили перебої в роботі популярних російських сервісів, зокрема банківських застосунків, доставки та навігації.

Чому Зеленський обмежує застосування дронів

Попри розробку масштабнішої кампанії, українське керівництво поки не погодилося на найагресивніший сценарій. Він передбачає систематичне використання великої кількості безпілотників для блокування московських аеропортів і потенційних ударів по них.

За словами співрозмовників видання, Володимир Зеленський наполягає на мінімізації ризиків для пасажирів цивільної авіації. Наразі українські дрони переважно створюють загрозу для польотів, змушуючи російську владу тимчасово закривати злітно-посадкові смуги.

Один із радників президента наголосив, що пряме націлювання на цивільні літаки не відповідає підходу українського керівництва.

"Це було б піратством", - сказав радник Зеленського в коментарі Саймону Шустеру.

Реакція Офісу президента

Радник президента України Дмитро Литвин з комунікацій заперечив, що Володимир Зеленський готовий відмовитися від ескалації та погодитися на мир через можливе зближення США з Росією.

Литвин поставив під сумнів відповідність наведеної заяви позиції глави держави. Він наголосив, що українська сторона не є ініціатором загострення, а її військові дії пов'язані з російськими атаками.

"Це не схоже на настрій президента", - зазначив Литвин.

Окремо радник прокоментував удари по енергетичній інфраструктурі Росії та України. За його словами, українські атаки є відповіддю на дії російської армії, яка регулярно завдає ударів по українських енергетичних об'єктах.

"Україна не ескалює, а відповідає на ті чи інші російські удари. Зокрема у відповідь на удари по енергетиці нашій були удари по енергетиці їхній", - наголосив Литвин.

Мирні переговори можуть зрушити з місця після зустрічі Зеленського з Путіним - Сибіга

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним може стати ключовим кроком до прориву в мирних переговорах. Київ підтверджує готовність до тристороннього діалогу за участю США та Росії, однак не погодиться на домовленості, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна.

За оцінкою очільника МЗС, нинішній переговорний процес потребує рішення на найвищому політичному рівні. Зустріч президентів може відбутися за участю американського лідера Дональда Трампа або за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Якщо ми говоримо про нову динаміку, про нову перспективу, про нову часову рамку завершення війни - потрібна зустріч на рівні лідерів, я так вважаю", - наголосив Сибіга.

Україна розраховує, що прямий контакт президентів допоможе наблизити конкретні результати: досягнення перемир’я, обмін військовополоненими та повернення українських дітей. Водночас Київ наполягає, що будь-які домовленості мають відповідати принципам міжнародного права.

Сибіга також наголосив на необхідності шукати нові підходи до переговорного процесу, які враховуватимуть актуальні геополітичні обставини. Водночас Україна не відступатиме від принципових позицій щодо власних кордонів і державного суверенітету.

'Україна буде змушена просити мир': у Зеленського попередили про тривожний сценарій
Сибіга / Інфографіка: Главред

Угода Трампа з Путіним щодо постачання дизелю - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко проаналізував потенційні інтереси Вашингтона в домовленостях із РФ щодо пального. Експерт наголосив, що Сполучені Штати не мають фізичного дефіциту дизельного палива і самостійно забезпечують майже 20% світового експорту, тому угода може бути частиною ширшого геополітичного торгу навколо іранського треку.

Водночас конгресмен Браян Фіцпатрік оголосив про підготовку двопартійного законопроєкту, покликаного повністю заборонити будь-які закупівлі російської нафти та пального. За його словами, так званий "закон проти російського дизелю" планують розглянути за прискореною процедурою під час позачергового пленарного засідання та розраховують на його підтримку переважною більшістю голосів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили рішення США щодо скасування заборони на купівлю російського дизельного палива як односторонню поступку Кремлю. За їхніми даними, видана ліцензія діє до 7 квітня 2027 року та передбачає потенційний обсяг експорту від 0,3 до 3 млн тонн, причому Москва не запропонувала жодних зустрічних кроків для припинення війни.

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Про джерело: The Atlantic

The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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