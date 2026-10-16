Наказ обмежити використання Starshield для ЗСУ надійшов із Білого дому — Reuters

Це обмеження збіглося з тиском Вашингтона на Київ через удари по російських НПЗ та з погрозами припинити обмін розвідданими.

https://glavred.net/world/prikaz-ogranichit-starshield-dlya-vsu-postupil-iz-belogo-doma-reuters-10804568.html Посилання скопійоване

Білий дім стоїть за обмеженням Starshield для українських дронів - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: instagram.com, t.me/zoda_gov_ua

Про що пише Reuters:

Наказ обмежити використання Starshield для ЗСУ надійшов із Білого дому

Термінали працюють у русі лише до 160 км/год

У США заперечують, що запит надходив особисто від Трампа

Розпорядження обмежити роботу супутникового сервісу Starshield, який ЗСУ використовують для бойового зв’язку та керування дронами, надійшло безпосередньо з Білого дому. Про це двом американським чиновникам та обізнаному західному чиновнику повідомили в агентстві Reuters.

За даними співрозмовників агентства, керівництво Міністерства оборони США отримало вказівку уповільнити роботу Starshield для українських військових. Хто саме в Білому домі ухвалив це рішення і хто його виконував, джерела не уточнили. Пентагон є найбільшим замовником Starshield, тобто військової версії Starlink.

відео дня

Українська сторона заявила, що військові термінали перестали працювати на об’єктах, що швидко рухаються. Це вдарило по дронах, бортові системи наведення яких залежать від супутникового зв’язку. У четвер представник Міноборони України повідомив, що термінали знову працюють у русі, але лише на швидкості до 160 км/год.

На фронті проблеми почалися ще раніше. У 7-му корпусі ДШВ розповіли, що на Гуляйпольському напрямку зв’язок під час польотів БПЛА зникав на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Найбільше це позначилося на швидкісних дронах класу Middle Strike, яким на старті потрібно швидко розганятися.

За словами українських чиновників, обмеження ускладнили ударні місії проти російських військ і логістики на окупованих територіях. Крім того, сповільнилися дрони-перехоплювачі, якими збивають російські "Шахеди".

​Starlink / Інфографіка: Главред ​

Офіційний Вашингтон заперечує причетність Трампа. Білий дім не відповів на запитання, чи могли обмеження ініціювати інші члени адміністрації.

"Президент ніколи не звертався з таким проханням", - заявив Reuters високопоставлений чиновник США.

Власник SpaceX Ілон Маск у середу написав у X, що Starshield належить уряду США і перебуває під його контролем. Тому будь-які обмеження швидкості чи використання встановлює американське військове командування або президент.

SpaceX, Пентагон і посольство України у Вашингтоні залишили запити агентства без відповіді.

Тиск через НПЗ та дизельна угода з Москвою

Обмеження з’явилися на тлі вимог Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Американський лідер звинувачує ці атаки у стрибку цін на енергоносії, що шкодить шансам республіканців на листопадових проміжних виборах. Експерти ж пояснюють подорожчання насамперед війною США та Ізраїлю з Іраном: іранськими ударами по енергооб’єктах та фактичним закриттям Ормузької протоки.

Відносини Києва та Вашингтона різко погіршилися після зустрічі в Маямі 9 жовтня. У ній брали участь представники обох країн, Європи та Світового банку. За словами обізнаного співрозмовника, зять Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф говорили з українською делегацією жорстко і висловили роздратування тим, що Київ продовжує завдавати удари по НПЗ всупереч неодноразовим проханням зупинитися.

Американці також пояснили рішення укласти з Росією угоду щодо дизельного палива: Білий дім розраховує, що вона пом’якшить позицію Москви на мирних переговорах. За умовами угоди Росія поставить на американський і світовий ринки понад 2,25 млн барелів дизельного палива. Частина конгресменів розкритикувала угоду, оскільки вона дасть Кремлю гроші на війну і не змусить Путіна піти на поступки.

Starlink втрачав зв'язок, зірвано низку важливих місій - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 14 жовтня термінали Starlink перестали підтримувати з’єднання під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Як повідомив волонтер Сергій Стерненко, ймовірно, SpaceX ввела обмеження на прохання адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Через це було зірвано низку важливих місій", - підкреслив Стерненко.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) також підтвердив, що в ніч на 14 жовтня компанія SpaceX ввела обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про такі обмеження, і це призвело до зриву низки місій", - зазначив Бескрестнов.

Пізніше екс-глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Це має дозволити українським ударним дронам і дронам-перехоплювачам знову виконувати польоти.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред