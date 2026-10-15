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Чому Трамп знову розігрує українську карту: політолог вказав на важливий нюанс

Юрій Берендій
15 жовтня 2026, 18:55
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Пальне в США подорожчало до 6,28 долара за галон, а голосування до Конгресу відбудеться вже 3 листопада.
Трамп розігрує українську тему перед виборами до Конгресу, вважає Чаленко
Трамп розігрує українську тему перед виборами до Конгресу, вважає Чаленко / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Трамп підігріває українську тему перед виборами
  • Ціни на дизель б'ють по американських аграріях
  • Ціну передвиборчих ігор платять українці

Президент США Дональд Трамп після дизельної угоди з Путіним за спиною України знову зробив українську тему частиною передвиборчої кампанії, причому з токсичного боку. Обурення частини американців його рішеннями вписується в загальну поляризацію суспільства напередодні виборів до Конгресу. Про це заявив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду.

"Усе це цілком вписується в передвиборчу поляризацію американського суспільства. На жаль, Україна - лише одна з тем, яку Трамп знову вирішив підігріти, причому з токсичного боку. Хоча спостерігати за цим досить дивно", - наголосив політолог.

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Чаленко нагадав, що ще влітку позиція Трампа щодо ударів по російській нафтопереробці була протилежною.

"Я навіть наводив приклади заяв Дональда Фредовича, зроблених у липні цього року на саміті НАТО. Тоді він прямо говорив, що українські атаки на російські нафтопереробні заводи - це ескалація, яка може наблизити закінчення війни. Це були його власні слова", - зазначив експерт.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Чи вплинуть ціни на дизель на вибори до Конгресу США

Політолог Ігор Чаленко пояснив, що тиск на Україну щодо ударів по НПЗ почався з ретельного інформаційного "розігріву".

"Це почалося з "розігріву" інформаційного простору заявами про те, що Трамп просить Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Причому це відбувалося на тлі його фальстарту із заявою про енергетичне перемир'я, коли Путін його не послухав", - наголосив фахівець.

Чому Трамп знову розігрує українську карту: політолог вказав на важливий нюанс
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Говорячи про логіку односторонніх поступок, експерт звернув увагу, що Росія свої удари по українській енергетиці не припиняла.

"Але чому Україна має в односторонньому порядку припиняти удари? Росія знищує нашу енергетику до нуля, а Україна чомусь має відмовитися від ударів у відповідь? Для людей, які стежать за ситуацією, ці питання не потребують відповідей", - пояснив Чаленко.

Водночас, за його словами, пересічного американця значно більше хвилює ситуація на заправках, ніж війна в Європі.

"Американське суспільство здебільшого живе у внутрішньому американському інформаційному контексті. Тому на нього набагато сильніше впливають, наприклад, ціни на дизельне паливо. На американських заправках уже можна побачити ціни на рівні 6,30–6,40 долара за галон. І кого це в першу чергу зачіпає? Американських аграріїв. Аграрії - це "реднеки". Коло замкнулося", - зазначив політолог.

Оцінюючи дії американського президента як фахівець із політтехнологій, Чаленко наголосив, що передвиборчі розрахунки Вашингтона обертаються для українців руйнуваннями.

"Трамп діє абсолютно політтехнологічно. Але, знаєте, у них вибори, а у нас - максимальні руйнування, загибель мирних жителів, знищення енергетики та цивільної інфраструктури. Як політолог і політтехнолог я чудово розумію, що робить Трамп. Але це точно не та ціна, яку має платити пересічний українець через потурання Путіну", - підсумував експерт.

Чому Трамп знову розігрує українську карту: політолог вказав на важливий нюанс
Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Дизельна угода розколола табір Трампа

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки, послабивши санкційний тиск на Москву. Рішення розкритикували не лише демократи, а й частина республіканців: конгресмен Браян Фіцпатрік пообіцяв ініціювати голосування в Палаті представників, щоб заблокувати закупівлі, повідомляє Axios.

Проти угоди виступила й соратниця Трампа, яка влітку відвідала Україну. Вона розкритикувала закупівлі російського пального та наголосила, що всім, хто вимагає виборів в Україні, варто насамперед домагатися припинення російських атак, написала американська блогерка Лора Лумер в X.

Водночас середня ціна дизеля в США 11 жовтня сягнула 6,28 долара за галон, що на 71% більше, ніж роком раніше. Вибори до Конгресу відбудуться 3 листопада, і аналітики сумніваються, що угода з Москвою помітно знизить ціни до цього часу.

Дизельна угода Трампа з Путіним - останні новини за темою

Главред писав, що Росія порушила енергетичне перемир'я Трампа ударом по ТЕЦ у Харкові. За даними Reuters, у Білому домі розраховують, що дизельна угода поверне Москву до переговорів про завершення війни. Домовленість передбачає постачання понад 2,25 млн барелів російського дизеля на американський і міжнародний ринки.

Тиск Вашингтона на Київ через удари по російських НПЗ тим часом посилився. Видання The Washington Post повідомило, що розвідка США погрожувала обмежити обмін даними з Україною в разі продовження ударів. Сам Трамп заявив, що США продовжують ділитися розвідданими з Києвом.

Після кількох днів паузи Україна повернулася до ударів по російській нафтопереробці. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що удари можуть знову зупинити лише за однієї умови. Йдеться про надання Україні ракет Patriot для захисту від ударів РФ у відповідь.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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