РФ планує за місяць позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води - NYT

У NYT зазначають, що Москва розраховує досягти всього за один місяць ударів того, чого їй не вдалося досягти за чотири зими війни.

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Росія планує протягом місяця позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Які наслідки може мати російський план

Чому Росії стало простіше атакувати енергетику України

Росія розраховує цієї зими завдати Україні масштабної шкоди та домогтися капітуляції країни, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру. Згідно з перехопленим російським планом ударів, на який посилається The New York Times, Москва має намір спробувати повністю позбавити Київ, Харків та Одесу електроенергії, опалення та водопостачання.

За оцінками російських військових, для реалізації цього задуму може вистачити близько 70 балістичних ракет, 720 безпілотників дальнього радіусу дії та 150 керованих авіабомб (КАБ). Як зазначає видання, ці цифри приблизно відповідають середній щомісячній кількості балістичних ракет і дронів, яким вдається долати українську протиповітряну оборону, згідно з аналізом даних Повітряних сил ЗСУ.

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У NYT зазначають, що Москва розраховує всього за один місяць ударів досягти того, чого їй не вдалося досягти за чотири зими повномасштабної війни, - вивести з ладу енергетичну систему України.

Які наслідки може мати російський план

За даними видання, у разі успішної реалізації задуму Київ, Харків та Одеса можуть втратити до 90% потужностей з виробництва електроенергії. Крім того, теплопостачання в цих містах може скоротитися на 90%, а системи водопостачання та каналізації зіткнуться з серйозними перебоями.

Українські чиновники та аналітики, з якими поспілкувалися журналісти, визнали, що зараз у Росії може бути більше шансів досягти таких результатів, ніж у будь-який інший період з початку повномасштабного вторгнення.

Серед основних причин вони назвали виснаження української протиповітряної оборони, збільшення російського арсеналу ракет і безпілотників, а також вразливість енергетичної інфраструктури України.

Чому Росії стало легше атакувати енергетику України

Як пише NYT, впевненість Москви у можливій успішній реалізації плану значною мірою пов’язана з нестачею засобів ППО в України. Особливо гостро відчувається дефіцит американських ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, які залишаються одним із найефективніших засобів протидії балістичним ракетам.

При цьому Україна навчилася перехоплювати значну частину російських безпілотників. Однак поява нового типу реактивних дронів, здатних розвивати швидкість у сотні кілометрів на годину, створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

У відповідь Україна прискорює розробку власних засобів перехоплення та домагається від західних партнерів поставок звичайного озброєння, яке дозволило б ефективніше протистояти новим повітряним загрозам.

Як приклад складнощів із відбиттям російських атак журналісти навели дані Повітряних сил ЗСУ за 14 жовтня. Тоді українські військові повідомили про знищення лише чотирьох із 39 балістичних ракет, випущених Росією. Значна частина цих ракет була спрямована на об’єкти енергетичної інфраструктури.

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У яких містах взимку очікуються найсерйозніші проблеми з електропостачанням

На думку експерта у сфері енергетики Геннадія Рябцева, найскладніша ситуація з електропостачанням взимку може скластися в населених пунктах, розташованих неподалік від зони бойових дій. За його прогнозом, перебої з електропостачанням там триватимуть довше і можуть зберігатися не лише в холодну пору року.

До числа міст із найбільшими ризиками експерт відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Також серед потенційно проблемних міст він назвав Чернігів, Одесу, Дніпро та Київ.

При цьому для столиці Рябцев очікує менш складний сценарій, ніж для Харкова. Згідно з його основним прогнозом, обмеження на подачу електроенергії в Києві вводитимуть переважно в години пікового споживання, коли навантаження на енергосистему досягає максимуму.

Росія планує масштабні атаки на енергосистему України - головне

За інформацією The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план ударів по енергетичній інфраструктурі. Документ, який потрапив у розпорядження видання, передбачає застосування до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Раніше "Главред" писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої тривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, у разі реалізації найгіршого сценарію відключення світла в Києві можуть тривати до 18 годин на добу.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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