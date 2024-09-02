Потрібно випередити РФ: Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України

Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розповів про хід реалізації ракетної програми України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна працює з партнерами над внеском у масове виробництво українських далекобійних дронів, а також над реалізацією ракетної програми, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми почали виробляти далекобійні наші дрони, а також почали працювати над ракетною програмою і теж результативно", - підкреслив він під час брифінгу в Запоріжжі.

Глава держави звернув увагу на те, що на сьогоднішній день для реалізації цих програм Україні потрібні кошти.

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"Нам потрібні гроші. Вкладати гроші в наше виробництво. І сьогодні я ділився з прем'єр-міністром (Нідерландів - ред.) і з іншими партнерами. Ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати гроші", - зазначив він.

За словами президента, у державі на сьогоднішній день цих грошей не вистачає для масового виробництва.

"Тобто ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів, а для того, щоб випереджати Росію, потрібно більше, потрібно швидше", - додав Зеленський.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомлялося раніше, Джо Байден пообіцяв потужну підтримку Україні. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає додаткові системи ППО

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