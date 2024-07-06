Зеленський анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО: коли чекати на посилення

Володимир Зеленський анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами.

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Володимир Зеленський анонсував посилення захисту України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", - написав президент у Telegram.

"Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякую Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору. Але щоб захистити всі наші міста і села, щоб справді подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень - уже їх готуємо", - наголосив президент. відео дня

Зазначимо, що президент Зеленський планує брати участь у саміті НАТО наступного тижня у США.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Велика Британія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

Водночас Греція не має наміру постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

/ Главред

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