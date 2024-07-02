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Зміцнення української ППО: у США пояснили, на що може розраховувати Київ

Анна Косик
2 липня 2024, 17:31
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У Штатах з наближенням до саміту НАТО прогнозують і позитивні зміни в питання зміцнення протиповітряної оборони України.
ПВО, Блинкен
Західні партнери оголосять про посилення протиповітряної оборони України перед Самітом НАТО / Колаж: Главред, фото: Держдепартамент США, flickr

Державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував нові оголошення щодо посилення ППО України від союзників до Саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Під час розмови про зовнішню політику США, яку опублікував Державний департамент США, він заявив, що для військового і економічного потенціалу України просто необхідним є забезпечення протиповітряної оборони задля захисту районів, в яких вкладаються інвестиції.

"Ми це робимо. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчим часом, коли ми наближатимемося до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня", - додав він.

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Блінкен прокоментував і розвиток вітчизняної оборонно-промислової бази України. Він відбувається завдяки інтеграції із західними країнами. А ще, за рахунок намагань США стимулювати інвестиції приватного сектору в Україні, виникає можливість для процвітання української економіки.

"Ми вже бачимо, що через Чорне море Україна експортує стільки ж, скільки експортувала до лютого 2022 року. За правильного інвестування економіка України має величезний потенціал", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США вкотре підкреслив, що попри масштабні плани із захоплення України, країна-агресор Росія ніколи не досягне поставленої мети. В першу чергу через стійкість та мужність українців, а також через об'єднання понад 50 країн на чолі з США задля підтримки України.

Хто такий Ентоні Блінкен?

Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Допомога від заходу з посилення ППО України

Раніше стало відомо, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 150 мільйонів доларів, який включатиме в себе ракети для ППО HAWK.

Крім цього напередодні Financial Times повідомили, що США можуть передати Україні до восьми батарей для зенітно-ракетного комплексу Patriot, які зараз розташовані в Ізраїлі.

Нагадаємо, Іспанія вже передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну на додачу до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

Більше новин про військову допомогу від західних партнерів:

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