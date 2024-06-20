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Україна отримає необхідну систему Patriot: Румунія заявила про передачу ППО

Юлія Закрепа
20 червня 2024, 15:56
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Румунія всіляко продовжить у різних формах підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.
Україна отримає необхідну систему Patriot: Румунія заявила про передачу ППО
Україна отримає Patriot / колаж: Главред, фото: unsplash, Вікіпедія, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Pа результатами засідання Вищої ради оборони під головуванням президента Клауса Йоганніса. У Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

На засіданні Вищої ради оборони Міноборони Румунії презентувало свій аналіз щодо стану, використання та важливості чотирьох (у майбутньому) румунських систем Patriot для національної та колективної оборони і того, як може змінити ситуацію передача однієї системи Україні.

"Зважаючи на значне погіршення ситуації в Україні внаслідок постійних масованих атак Росії проти цивільних та цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, та наслідків цієї ситуації для регіону, у тому числі безпеки Румунії, члени ради у тісній координації з союзниками ухвалили рішення про передачу системи Patriot Україні", - йдеться у заяві.

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ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

"Цю передачу здійснюють з умовою, що наша країна продовжить перемовини із союзниками, зокрема стратегічним партнером США, з метою отримання схожої чи аналогічної системи, що закриє потреби захисту національного повітряного простору… Рішення ухвалено на основі глибокої технічної оцінки румунських органів влади, вжито усіх заходів для усунення ризиків створення вразливостей для Румунії… Продовжаться дискусії із союзниками щодо подальшого посилення нашої протиповітряної оборони", – додають у комюніке.

У заяві додали, що Румунія продовжить у різних формах підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

Україна отримає необхідну систему Patriot: Румунія заявила про передачу ППО
Що відомо про Patriot / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що США залишили Україну "без новин" про нові Patriot. Очільник Пентагону Ллойд Остін кілька разів наголосив, що країни-члени засідання "Рамштайн" зосереджені на забезпеченні України новими системами ППО.

США поки не постачають Швейцарії ракети до Patriot, у пріоритеті - Україна. Контракт було укладено 2023 року на суму 300 млн франків. Зазначається, що Швейцарії "слід проявити терпіння, незважаючи на чинні контракти".

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війна в Україні новини США Румыния ЗСУ ЗРК Patriot
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