Новий рівень загрози: РФ могла застосувати швидкі реактивні дрони проти України

Маріна Фурман
29 листопада 2025, 13:48
Ігнат розповів про особливості сьогоднішньої російської атаки на Україну.
Шахед, Игнат
У ніч на 29 листопада ворог здійснив ракетно-дронову атаку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Головне:

  • Ворог міг застосувати швидкі реактивні дрони під час масованої атаки по Україні
  • Підтвердження використання таких дронів цієї ночі можливе лише після знаходження уламків

Країна-агресор Росія все частіше почала застосовувати швидкі реактивні дрони під час атак на Україну. Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі КИЇВ24.

За його словами, наразі ворог реактивні дрони масово не використовує, але вони все частіше потрапляють у статистику ПС ЗСУ.

"Ми пишемо про дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших типів, які і можуть бути реактивними БпЛА. Вони час від часу застосовуються, немає масового їхнього використання, але вони потрапляють теж у статистику", - сказав він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Ігнат зазначив, що підтвердити застосування росіянами реактивних дронів цієї ночі вдасться лише після виявлення відповідних уламків.

"Але виявляють їх та ідентифікують також і по швидкості, і по параметрах польоту, можна зрозуміти, що це був за дрон, тому більш детальна інформація щодо цього, можливо, зʼявиться пізніше", - додав начальник управління комунікацій ПС ЗСУ.

Дивіться відео, у якому Ігнат розповідає про застосування ворогом реактивних дронів:

Атака на Київ 29 листопада - що відомо

Як писав Главред, з пізнього вечора 28 листопада до ранку 29-го країна-агресор Росія завдає ударів по Україні ракетами та дронами. Вибухи лунають у столиці, а над Україною зафіксовано близько 30 крилатих ракет.

Внаслідок ворожих ударів по столиці частина міста залишилася без світла також зафіксовані проблеми з водопостачанням. Кличко повідомив, що у столиці є загиблі та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 29 листопада ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 дронів проти звичайного життя. Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

війна в Україні Юрій Ігнат атака дронів
21:47

Скоро в Україні подорожчають основні види м'яса: на скільки виросте ціна

21:31

Як швидко почистити злив у раковині: дешевий засіб, який є вдома в кожного

21:24

Чому 29 листопада треба взяти в борг, аби привернути добробут: яке церковне свято

