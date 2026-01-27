Новий графік відключень для Одеси та області: коли не буде світла 27 січня

Сьогодні, 27 січня, згідно з командою Укренерго, будуть діяти стабілізаційні відключення в частині Одеської області.

Як сьогодні відключають світло в Одесі та області - DTEK графік / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У вівторок, 27 січня, в частині Одеської області діють стабілізаційні відключення. В Одесі, частково Одеському районі та в деяких районних центрах Одещини - тривають аварійні відключення.

Як повідомляє Дтек Одеса, графіки стабілізаційних відключень застосовуються лише для жителів Одеської області й тільки там, де це дозволяє стан електромереж.

"В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком. Це потрібно для розвантаження пошкодженого обладнання через ворожі атаки", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали: якщо Укренерго змінить команди - графіки теж зміняться.

"Тому просимо перевіряти їх протягом дня, особливо перед важливими справами", - йдеться в повідомленні.

Графік відключення світла Одеська область 27 січня 2026 / t.me/dtek_ua

Графік відключення світла Одеська область 27 січня 2026 / t.me/dtek_ua

Відключення світла в Одесі сьогодні

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

В Україні зпровадили аварійні відключення світла - що відомо

Як писав Главред, 27 січня через наслідки російських обстрілів в енергосистемі зберігається складна ситуація - в декількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

В Укренерго повідомили, що попередньо оприлюднені графіки відключення світла в регіонах, де застосовані аварійні відключення, поки не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

​Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Коли покращиться ситуація з електрикою: прогноз експерта

Як писав Главред, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що найближчим часом можна очікувати реального послаблення графіків відключень, але варто враховувати один нюанс.

"Це буде, ну, знову ж таки, все залежить від фактора "Путін", який є непередбачуваним. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і коли вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що в кінці березня, в квітні у нас активно запрацює сонячна генерація. Вона буде покривати більшу частину нашого дефіциту, і будуть більш м'які графіки, якщо не буде обстрілів", - пояснив він у коментарі Телеграфу.

Але до літа графіки навряд чи скасують, тому що по два енергоблоки атомних станцій будуть одночасно виводити в плановий ремонт. Натомість повне скасування графіків, на думку Ігнатьєва, є дуже віддаленою перспективою.

Атака на Одесу 27 січня 2026 року - новини

В ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу і область. У Хаджибейському районі зруйнована частина житлового будинку. Під завалами можуть бути люди.

В результаті обстрілу пошкоджено: об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик.

Постраждали 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня тяжкості.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

