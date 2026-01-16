Рус
В Одесі хочуть скоротити комендантську годину: до котрої години можна буде гуляти

Анна Ярославська
16 січня 2026, 12:42
У жителів міста може з'явитися додаткова година, щоб встигнути дістатися додому.
Мешканці не встигають дістатися додому після роботи до початку обмежень

Коротко:

  • Комендантська година в Одесі може починатися з 01:00
  • Зсув часу дав би людям можливість довше перебувати в пунктах незламності
  • Влітку нововведення могло б підтримати внутрішній туризм

В Одесі обговорюють можливість зміни часу початку комендантської години. У зв'язку з перебоями в роботі транспорту після пошкодження об'єктів критичної інфраструктури обмеження можуть починатися на годину пізніше — з 01:00. Про це в ефірі Вечер.LIVE повідомила депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

За її словами, мешканцям складно встигнути додому до початку комендантської години, оскільки в місті не працює електротранспорт, який раніше перевозив більшість пасажирів. Автобуси, запущені в аварійному режимі, лише частково розв‘язують проблему. Транспорту не вистачає, він переповнений вже на кінцевих зупинках, і люди просто не можуть сісти після роботи.

Осауленко вважає, що зміщення комендантської години дало б мешканцям більше часу в умовах відключень світла. Люди змогли б довше перебувати в пунктах обігріву, заряджати телефони і безпечніше добиратися додому в холодний період.

У літній сезон така зміна могла б підтримати вечірній бізнес і внутрішній туризм.

"Я дивлюся на це позитивно. Для Одеси це і підтримка вечірнього бізнесу, і розвиток внутрішнього туризму. Я вважаю, що початок комендантської години з першої години ночі був би нормальним рішенням для міста", — підкреслила депутат.

Комендантська година і режим НС в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України прийнято рішення ввести надзвичайний стан в енергетиці.

Зеленський також заявив, що в частині регіонів України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Я доручу переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації. Можемо скасувати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де ситуація з безпекою це дозволяє, безумовно", - сказав він.

Водночас міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба заявив, що режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають. За його словами, у разі тривалих відключень тепла або електроенергії держава повинна діяти гнучко, не порушуючи рішень з безпеки. Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки.

Водночас він додав, що під час комендантської години в разі складної ситуації буде дозволено безпечно дістатися до пунктів нездоланності за аналогією з доступом до укриттів.

Що чекає на Україну під час НС в енергетиці: думка експерта

Експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що марно прогнозувати майбутню тривалість відключень електроенергії та тепла.

Він нагадав, що вже на початку грудня в певних регіонах, наприклад, у Сумській області, люди сиділи без світла кілька днів. Водночас на заході країни і зараз ситуація в енергетиці не ідеальна, але більш-менш безпроблемна.

"Тому прогнозувати, що "українцям доведеться сидіти без світла по 22 години на добу", це все одно, що вимірювати середню температуру по палаті: в середньому вона нормальна, але хтось помирає від високої температури, а хтось вже з температурою трупа", - сказав Гончар Главреду.

"Показувати пальцем на небо і говорити "все пропало" я б не хотів, як і запевняти, що нас це омине, і все буде добре. Потрібно зберегти стійкість суспільства, і кожен повинен розуміти, що потрібно робити в таких обставинах", - додав він.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

