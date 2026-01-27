В Україні запроваджено аварійні відключення: як відключають світло 27 січня

Ситуація може змінюватися впродовж дня. Споживачів закликали економно використовувати електроенергію.

У кількох областях сьогодні діють аварійні відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі

Запроваджено аварійні відключення електроенергії

Попередньо оприлюднені графіки відключень тимчасово не діють

У вівторок, 27 січня, через наслідки російських обстрілів в енергосистемі зберігається складна ситуація – у кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Попередньо оприлюднені графіки відключення світла в регіонах, де застосовані аварійні відключення, поки не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її дбайливо", - додали енергетики.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

У Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, внаслідок чого тривають екстрені відключення.

У Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається в столиці та Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Коли покращиться ситуація з електрикою: прогноз експерта

Як писав Главред, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що найближчим часом можна очікувати реального послаблення графіків відключень, але варто враховувати один нюанс.

"Це буде, ну, знову ж таки, все залежить від фактора "Путін", який є непередбачуваним. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і коли вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що в кінці березня, в квітні у нас активно запрацює сонячна генерація. Вона буде покривати більшу частину нашого дефіциту, і будуть більш м'які графіки, якщо не буде обстрілів", - пояснив він у коментарі Телеграфу.

Але до літа графіки навряд чи скасують, тому що по два енергоблоки атомних станцій будуть одночасно виводити в плановий ремонт. Натомість повне скасування графіків, на думку Ігнатьєва, є дуже віддаленою перспективою.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

