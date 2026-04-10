Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нові правила для українців у Польщі: що потрібно зробити, щоб не втратити статус

Анна Ярославська
10 квітня 2026, 12:23
Громадянам України в Польщі встановили кінцевий термін.
Біженці
У Польщі посилили правила для українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Українці в Польщі зі статусом PESEL UKR повинні оновити дані
  • Вимога стосується тих, хто оформлював PESEL без закордонного паспорта
  • Кінцевий термін — 31 серпня 2026 року

Громадяни України, які перебувають у Польщі та отримали номер PESEL зі статусом UKR без пред'явлення закордонного паспорта, повинні оновити персональні дані. Цю вимогу оновленого польського законодавства слід виконати до 31 серпня 2026 року. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Якщо номер PESEL зі статусом UKR був оформлений без пред'явлення паспорта, то необхідно підтвердити особу.

відео дня

"Підтвердження особи є ключовою умовою для збереження вашого статусу та доступу до основних послуг у Польщі", — підкреслив чиновник.

Якщо вчасно не виконати цю умову, це може призвести до:

  • втрати статусу UKR;
  • зміни статусу в реєстрі (наприклад, NUE);
  • втрати законних підстав для перебування та роботи в Польщі.

Якщо змінилися будь-які дані (наприклад, новий паспорт, зміна прізвища або інші персональні дані), їх також необхідно оновити в реєстрі PESEL. Це критично важливо при поданні заяви на картку CUKR.

Таким чином, громадянам слід звернутися до управління гміни або міста та пред’явити чинний паспорт, а за необхідності здати відбитки пальців.

Орган самостійно оновить дані в реєстрі. Перевірити актуальність даних можна через персональний кабінет на сайті gov.pl за допомогою довіреного профілю.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС
​Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування в США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Скільки біженців повернуться в Україну після війни — прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року — 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", — сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Польщі беженцы Польща
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Останні новини

20:05

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:00

Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

19:39

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:10

Росія тестує нові дрони у Харкові та Одесі: Коваленко про загрозуПогляд

18:36

Секрет чистого одягу: як видалити стійкі плями за допомогою лише двох речей з кухніВідео

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:34

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:26

Головний ворог слимаків: квітка, яка очищує сад від шкідників

17:50

Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу

17:28

РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Реклама
17:25

Прання за ціною золота: 6 помилок, які непомітно спустошують гаманець

17:21

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемоніїВідео

17:16

Гороскоп Таро на завтра, 12 квітня: Овнам — самотність, Ракам — рівновага

17:08

Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

16:56

"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

16:52

Рахунок на 3400 доларів: жінка поїхала міняти масло, але все пішло не так

16:36

Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

16:33

Червоний, жовтий чи зелений - який перець корисніший: лікарі здивували відповіддю

16:23

Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

16:22

Буданов прискорив ухвалення рішень на Банковій, – РБК

16:21

Гороскоп на завтра, 12 квітня: Близнюкам - неприємності, Козорогам - ризик

Реклама
16:16

"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українцівФото

15:47

Пес став головним годувальником у родині: скільки він заробляє на місяцьВідео

15:43

Львів - не столиця кави: місто в Україні, де відкрилася перша кав’ярня

15:39

Великдень 2026: що ні в якому разі не можна робити 12 квітня

15:34

Китайський гороскоп на завтра, 12 квітня: Тиграм — азарт, Кроликам — ідеї

15:30

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

15:29

Галкін показав стильну красуню-блондинку в Нью-Йорку

15:23

На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

14:50

Захист від смерті чи гріх: що означає традиція перевертати стільці на похороні

14:49

Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

14:27

Де не можна вішати годинник: дев’ять помилок, які псують інтер’єр

14:13

4 найуспішніші знаки зодіаку: хто народжений для перемог і влади

14:01

Несподіване рішення: як прострочені спеції вирішують щоденні побутові проблеми

14:00

Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

13:50

Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисниківФотоВідео

13:41

На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

13:13

Чужа думка — закон: названо найзалежніші знаки зодіаку

13:12

Жінка оглядала підвал будинку 1923 року й знайшла сховище: що там було

13:03

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

13:00

Водіїв закликали дотримуватися правила трьох секунд на дорозі: яка причинаВідео

Реклама
12:57

Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

12:54

Рейтинг довіри до Буданова зростає: ЗМІ назвали "неочевидний підсумок" 100 днів роботи в ОП

12:52

Жир розчиниться сам: копійчаний засіб із кави та оцту, що замінить дорогу хімію

12:32

М'ясо чи цибуля - що краще смажити першим: шеф-кухар озвучив несподівану відповідь

12:09

Кріп виросте густою "щіткою": настій з одного інгредієнта творить диваВідео

11:45

Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

11:44

Вчені розкрили секрет "золотої кухні" Землі: де ховаються багатства

11:19

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

10:51

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

10:24

Одна ложка — урожай збільшиться в 10 разів: що покласти в лунку під час посадки томатівВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Святкове менюНапоїЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти