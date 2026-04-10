Нові правила для українців у Польщі: що потрібно зробити, щоб не втратити статус

Громадянам України в Польщі встановили кінцевий термін.

У Польщі посилили правила для українців

Коротко:

Українці в Польщі зі статусом PESEL UKR повинні оновити дані

Вимога стосується тих, хто оформлював PESEL без закордонного паспорта

Кінцевий термін — 31 серпня 2026 року

Громадяни України, які перебувають у Польщі та отримали номер PESEL зі статусом UKR без пред'явлення закордонного паспорта, повинні оновити персональні дані. Цю вимогу оновленого польського законодавства слід виконати до 31 серпня 2026 року. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Якщо номер PESEL зі статусом UKR був оформлений без пред'явлення паспорта, то необхідно підтвердити особу.

"Підтвердження особи є ключовою умовою для збереження вашого статусу та доступу до основних послуг у Польщі", — підкреслив чиновник.

Якщо вчасно не виконати цю умову, це може призвести до:

втрати статусу UKR;

зміни статусу в реєстрі (наприклад, NUE);

втрати законних підстав для перебування та роботи в Польщі.

Якщо змінилися будь-які дані (наприклад, новий паспорт, зміна прізвища або інші персональні дані), їх також необхідно оновити в реєстрі PESEL. Це критично важливо при поданні заяви на картку CUKR.

Таким чином, громадянам слід звернутися до управління гміни або міста та пред’явити чинний паспорт, а за необхідності здати відбитки пальців.

Орган самостійно оновить дані в реєстрі. Перевірити актуальність даних можна через персональний кабінет на сайті gov.pl за допомогою довіреного профілю.

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

​Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування в США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Скільки біженців повернуться в Україну після війни — прогноз ООН Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися. "Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року — 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", — сказала представниця УВКБ ООН. За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни. "Модель показує, що додому повернуться 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона. Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

