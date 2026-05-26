Квартира української актриси постраждала через напад РФ на Київ: як виглядає

Даша Трегубова опублікувала фотографії, на яких видно, як постраждала її квартира після атаки з боку Росії.

Даша Трегубова показала свій "понівечений" будинок

Українська актриса і телеведуча Даша Трегубова розповіла про те, як постраждала її квартира під час жорсткої атаки росіян на столицю України — Київ.

Кадрами руйнувань вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, під час атаки в ніч на 24 травня найбільше постраждала київська Лук'янівка. Російські терористи повністю знищили ринок і торговий центр.

Тепер з'ясувалося, що під час атаки постраждала і квартира української актриси.

"Я так люблю Лук'янівку, але сьогодні у мене так пошкодило вікна і двері", - написала актриса.

Вона також показала кадри пошкоджень.

Про особу: Даша Трегубова Даша Трегубова — українська телеведуча, актриса, сценаристка, продюсерка та режисерка, повідомляє Вікіпедія. Була ведучою програми "Ранок з Інтером" на телеканалі "Інтер". Брала участь у конкурсі "Пані Україна-2006", завоювала титул 1-ї Віце-Пані України. Працювала креативним продюсером і головним редактором кіноподілу "Сістерз продакшн". Постійна експертка проекту "Все буде добре", співведуча "Битви екстрасенсів" та інших програм на каналі СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.

