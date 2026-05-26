Путін передав Трампу послання через Лаврова: Рубіо розкрив подробиці переговорів

Повідомлення від Путіна вже лежить на столі у президента США.

Рубіо зробив важливу заяву щодо припинення війни в Україні

Ви дізнаєтеся:

Яку роль готові відіграти США в дипломатичному процесі

Про що говорили телефоном Марко Рубіо та Сергій Лавров

Чому Держдепартамент очікує небезпечного витка ескалації

Вашингтон готовий продовжувати сприяти тому, щоб домогтися завершення війни Росії проти України. Штати готові й налаштовані зробити все можливе для досягнення результату. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Заяву Рубіо процитував у соцмережі Х журналіст "Радіо Свобода Європа" Алекс Рауфоглу.

За словами держсекретаря, такі атаки, як та, що була завдана окупантами 24 травня по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися.

"Кожен раз, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова, і чому їй потрібно покласти край. І США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", – сказав Рубіл журналістам під час візиту до Індії.

Також він прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Держсекретар повідомив, що російський чиновник передав йому послання від глави Кремля Володимира Путіна, яке призначене для президента США Дональда Трампа. За словами Рубіо, він уже передав це послання главі Білого дому.

Крім того, він применшив припущення про те, що вчорашньою заявою РФ закликала саме США вивести своїх співробітників посольства з Києва. Рубіо каже, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною.

"Небезпека у всіх цих війнах, у міру їхнього продовження, полягає в тому, що завжди існує загроза ескалації", - додав він.

Як писав Главред, 25 травня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Під час переговорів країна-агресор Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву, які Москва називає відповіддю на нібито терористичні атаки з боку України проти цивільного населення та об'єктів на території РФ.

25 травня моніторингові канали писали про те, що російські окупаційні війська готують новий масований комбінований удар по Україні. Атака може відбутися в найближчі 72 години.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ризик нових масштабних атак на Київ залишається досить високим, хоча між подібними ударами Росія може робити більш тривалі паузи.

22 травня держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію навколо спроб дипломатичного врегулювання війни, заявив, що Штати більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Вашингтон долучився до переговорного процесу, оскільки залишався чи не єдиною стороною, здатною підтримувати діалог як з Києвом, так і з Москвою.

Тим часом представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підготовлений ЗСУ план ударів по військових і стратегічно важливих об'єктах на території РФ не сприяє мирним переговорам.

Гаряча фаза бойових дій у війні Росії проти України може завершитися вже до листопада 2026 року. Для цього Україна має отримати відповідні гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу".

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

