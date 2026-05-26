Володимир Остапчук зіграв весілля перед виїздом з України — деталі

Пара давно мріяла відсвяткувати своє весілля.

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина показала кадри їхнього весільного торжества в Instagram. Незважаючи на те, що закохані давно уклали офіційний шлюб, відсвяткувати цю подію вони змогли лише перед еміграцією до Канади.

Для урочистості пара обрала мальовничу локацію під Львовом. У соцмережах Катерина Остапчук показала чоловіка та сина в класичних костюмах, готових до весілля.

"Молодший чи старший Остапчук?" — жартома запитала дружина ведучого.

Також вона показала перші кадри себе у весільній сукні. Катерина повідомила, що буде змінювати кілька образів, тому шанувальники чекають на ефектні кадри.

"Це не основна сукня", — похвалилася Остапчук під кадрами з чоловіком на красивій локації.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки прийняли рішення емігрувати до Канади. Швидше за все, пара вирішила влаштувати прощальне свято, щоб провести час з рідними та друзями до свого від'їзду з України.

Про особу: Володимир Остапчук Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

