РФ посилює тиск на Харків, Суми та Запоріжжя: розкрито план Путіна на 2026 рік

Масові атаки на українські міста не є випадковими.

У Bild розкрили плани Росії на літо 2026 року

Ключові факти:

Путін готує новий план війни на літо 2026 року

РФ намагається послабити українську оборону на Донбасі

Україна готує оборону та далекі удари по РФ

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року. Його мета залишається незмінною — повне захоплення Донецької області. Що задумав Кремль — пише німецьке видання Bild.

Як розповів австрійський військовий експерт Маркус Райснер, наразі Росія зосереджена головним чином на центральній ділянці східного фронту й одночасно посилює тиск на Харків, Суми та Запоріжжя на півночі. За його словами, мета полягає в тому, щоб "атакувати Україну в ослаблених точках у центрі фронту на Донбасі".

План Кремля полягає в тому, щоб змусити Україну передислокувати війська на північ, щоб Росія згодом могла легше атакувати і захопити Донецьку область.

Британський експерт з Росії Кір Джайлз більш обережно оцінює ситуацію. Зокрема, він поки що не бачить "надійних даних" щодо великого російського літнього наступу.

"Точне розташування лінії фронту в кінцевому підсумку залишається другорядним фактором для результату війни", — сказав Джайлз.

Вирішальними, за його словами, є "дипломатичні, економічні та політичні аспекти". Росія в першу чергу хоче "підірвати" стійкість України — за допомогою "тиску з боку Сполучених Штатів" і жорстоких "далеких атак на мирне населення" — таких, як масований удар по Києву 24 травня.

Україна зміцнює оборону

Український полковник Володимир Польовий пояснив, що Україна рано зрозуміла, "що планують росіяни". Тому Київ зміцнив свої "оборонні лінії".

Водночас Україна посилила свої можливості для "глибоких ударів", щоб перерізати шляхи постачання противника. Сили оборони майже щодня атакують російські нафтопереробні заводи, паливні склади та промислові підприємства за допомогою безпілотників великої дальності",

Полковник Рейснер вважає, що ці атаки є частиною "стратегічних повітряних кампаній" проти Росії. Мета, за його словами, полягає в тому, щоб чинити тиск на російську логістику, постачання палива та військову економіку.

Українські міста готують до кругової оборони

Як писав Главред, ситуація на кордоні з Білоруссю поки що перебуває під контролем. Водночас у Волинській області триває посилення оборони кордону. Можлива евакуація населення у разі загрози вторгнення.

Раніше військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак говорив, що Росія посилює тиск на режим Олександра Лукашенка, намагаючись втягнути Білорусь у новий етап війни проти України. Кремль розглядає участь білоруської армії як інструмент впливу на українське командування.

Армія Білорусі

Відомо, що Одесу та область також готують до кругової оборони. Створюється розгалужена система перешкод, що зробить можливий ворожий наступ технічно неможливим. Активно залучаються цивільні — від студентів до пенсіонерів, які проходять навчання на полігонах під керівництвом інструкторів.

Чи може РФ піти в новий наступ на Київ

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що навіть наявність у країни-агресора Росії величезної кількості бронетехніки не гарантувала б успіху в разі нового наступу на Київ.

За його словами, масове застосування дронів кардинально змінило ситуацію на полі бою. Тому при спробі наступу на Київ російські танки зіткнулися б із масштабними атаками безпілотників.

Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

