З-під завалів витягнули людину: РФ атакувала дронами Полтавщину, є руйнування

Жінку, чиє житло зруйноване, вдалося врятувати.

В ДСНС показали ліквідацію наслідків атаки РФ

З вечора 25 травня країна-агресорка Росія атакувала Полтавську область дронами. Очільник ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що ворожий безпілотник влучив по території приватного домоволодіння.

Внаслідок удару у Полтавському районі зруйновано будинок. Підрозділи ДСНС, які оперативно прибули на місце, врятували з під завалів жінку. Їй була надана уся необхідна допомога.

У ДСНС України підтвердили, що внаслідок російської атаки пошкоджено житловий сектор та об’єкти інфраструктури у Полтавській області.

"Пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів ліквідовано. До ліквідації наслідків залучалось 82 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Главред писав, що за словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, росіяни можуть почати активніше застосовувати на "Шахедах" системи радіоелектронної боротьби та інші технології.

Також очікується використання реактивних модифікацій безпілотників, зокрема "Герань-3" і "Герань-4". Окрім цього, окупанти, ймовірно, змінюватимуть тактику та запускатимуть дрони ближче до кордонів, а не з глибицни тилу.

Нагадаємо, Главред писав, що 24 травня ворожий дрон атакував одне з приватних підприємств у Миргородському районі Полтавської області. На місці спалахнула пожежа.

Раніше, 22 травня, ворожі безпілотники вдарили по територіях підприємств у Миргородському та Кременчуцькому районах. В обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Напередодні армія РФ спрямувала на Полтавщину безпілотники "Герань-2". Унаслідок влучань у місті Кременчук було пошкоджено більше 10 транспортних засобів та складські приміщення автотранспортного підприємства.

Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

