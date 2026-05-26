Путін придумав, як залучити росіян до війни проти України: що відомо

Нові борги військових окупаційної армії в Росії спишуть за хитрою схемою.

Списання боргів окупантів — банки РФ змусять пробачити позики

Про що пише The Moscow Times:

Росія запровадила повторну хвилю списання прострочених позик окупантам

Списання боргу можливе лише після судового рішення про стягнення

Усі кредитні зобов'язання сім'ї припиняються у разі смерті бійця

Російський диктатор Володимир Путін дозволив учасникам війни проти України та їхнім сім'ям не погашати прострочені кредити. Вперше глава країни-агресора дозволив військовим окупаційної армії та їхнім родичам не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року.

Як пише видання The Moscow Times, Путін підписав відповідний указ.

Документ стосується тих, хто уклав контракт з Міноборони з 1 травня 2026 року на термін не менше року. У сукупності борги таких військовослужбовців та їхніх подружжя не повинні перевищувати 10 млн рублів.

Списання стане можливим лише за тими кредитами, які були взяті до укладення контракту з Міноборони РФ, а також за наявності рішення суду про стягнення заборгованості, що вже набрало чинності, або ж видачі чи пред'явлення виконавчого листа.

The Moscow Times нагадує, що вперше Путін дозволив російським окупантам та їхнім сім'ям не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року. Тоді указ діяв за умови, якщо позику було взято до 1 грудня того ж року.

"У разі смерті військовослужбовця на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, всі кредитні зобов’язання членів його сім’ї підлягають припиненню — незалежно від того, коли саме він був призваний або підписав контракт", — зазначає видання.

The Moscow Times також пише про те, що на початку 2026 року громадяни РФ стали частіше отримувати "мобілізаційні приписи" під час відвідування військкоматів, куди їх викликають для "уточнення відомостей" або за електронними повістками. Особливо багато повісток надходить запасникам. Їх найчастіше викликають для "уточнення даних" (і рідше — для медичного огляду), а при явці намагаються вклеїти мобілізаційну постанову, вмовити вступити до резерву або підписати контракт.

Мобілізація в Росії та війна РФ в Україні — останні новини

Як писав Главред, у 2026 році Росія має намір залучити до армії ще близько 409 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У квітні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сили оборони за місяць знищують таку ж кількість окупантів, яку мобілізує Росія, але чисельність російських військ наразі зростає за рахунок залучення військових зі стратегічного резерву.

У свою чергу, Сирський заявляв, що українські Сили безпілотних систем вже 4 місяці поспіль знищують окупантів у кількості, що перевищує число мобілізованих Росією, при цьому РФ вже збільшила чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців, а до кінця року планує мати 165,5 тисячі військовослужбовців СБС.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, Україна фіксує безпрецедентні темпи виснаження російських сил: агресор щодня втрачає в середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр бойових дій.

За підсумками засідання Ставки 17 травня Зеленський заявив, що Україна взяла до відома інформацію про плани Росії мобілізувати 100 тисяч осіб і посилить свої сили на Чернігівсько-Київському напрямку.

Як мобілізація в РФ може змінити ситуацію на фронті: думка експерта

Теоретично проведення мобілізації в Росії могло б вплинути на баланс сил. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його оцінкою, якщо таке рішення й буде ухвалено, то мова йтиме щонайменше про 300 тисяч осіб, адже немає сенсу запускати масштабний призов без формування значного резерву, здатного забезпечити російські війська ресурсом щонайменше на рік активних бойових дій без урахування втрат.

Він також підкреслив, що, попри традиційно низьку увагу росіян до власних втрат, зараз нестача особового складу вже стає відчутною.

"Водночас, навіть якщо вони зберуть ці 300 тисяч і сконцентрують їх на одному напрямку, інші ділянки фронту неминуче почнуть страждати від нестачі ресурсів. Тому, найімовірніше, відбудеться певний перерозподіл сил між напрямками", — зазначив він.

Про джерело: The Moscow Times The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія. Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян. Як розвивалося видання: У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.

У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.

У 2020 році запущено російськомовну редакцію.

У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.

У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.

У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".

У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією". Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

