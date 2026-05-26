"Доїхала": Олена Тополя потрапила у ДТП і повідомила про діагноз

Христина Трохимчук
26 травня 2026, 09:42
Співачка розповіла про неприємний інцидент.
Олена Тополя — ДТП
Олена Тополя — ДТП / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Тополя розповіла про ДТП
  • Що сталося зі співачкою

Відома співачка Олена Тополя вийшла на зв'язок в Instagram після дорожньо-транспортної пригоди. Артистка розповіла, чим закінчилася її дорога до студії.

Виконавиця поділилася, що прямувала у справах до свого колеги Влада Дарвіна. По дорозі з Тополею стався неприємний інцидент, який затримав її на кілька годин.

Олена Тополя про аварію
Олена Тополя про аварію / скрін з відео

"Я нарешті доїхала на репетицію із запізненням на дві години. У мене були невеликі дорожньо-транспортні пригоди. Але репетиції ніхто не скасовував", — повідомила шанувальникам Олена.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, і артистка змогла продовжити готуватися до концертів. Зірка також поскаржилася, що зараз страждає від сезонної проблеми зі здоров'ям — у неї загострилася алергія.

Олена Тополя
Олена Тополя — діагноз / скрін з відео

"І ми з Владом Дарвіном готуємо завтрашній вечір. Поки він готує мені каву, я борюся зі своєю алергією на тополиний пух", — поділилася Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Макс Барських різко відреагував на чутки про роман з Аланом Бадоєвим. Приводом для публічних розборок стало недавнє інтерв'ю психолога Наталії Холоденко стендаперу Антону Тимошенку, де вона прозоро натякнула на таємний зв'язок знаменитостей.

Також Наталка Денисенко прокоментувала чутки про очікуване заручення та весілля з Юрієм Савранським, які активно обговорюють фанати. Як зізналася актриса, під час їхнього недавнього спільного відпочинку на Тенеріфе вона навіть не думала про можливу пропозицію руки і серця.

Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя — українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha почала виступати під ім'ям Олена Тополя.

