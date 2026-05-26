"Доїхала": Олена Тополя потрапила у ДТП і повідомила про діагноз

Відома співачка Олена Тополя вийшла на зв'язок в Instagram після дорожньо-транспортної пригоди. Артистка розповіла, чим закінчилася її дорога до студії.
Виконавиця поділилася, що прямувала у справах до свого колеги Влада Дарвіна. По дорозі з Тополею стався неприємний інцидент, який затримав її на кілька годин.
"Я нарешті доїхала на репетицію із запізненням на дві години. У мене були невеликі дорожньо-транспортні пригоди. Але репетиції ніхто не скасовував", — повідомила шанувальникам Олена.
На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, і артистка змогла продовжити готуватися до концертів. Зірка також поскаржилася, що зараз страждає від сезонної проблеми зі здоров'ям — у неї загострилася алергія.
"І ми з Владом Дарвіном готуємо завтрашній вечір. Поки він готує мені каву, я борюся зі своєю алергією на тополиний пух", — поділилася Тополя.
Про особу: Олена Тополя
Олена Тополя — українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha почала виступати під ім'ям Олена Тополя.
