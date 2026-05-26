Штормовий фронт різко змінить погоду: в Одесі очікується значне похолодання

Тривала негода в Одеській області розпочнеться після проходження циклону Jule.

Температура повітря знизиться до 13 градусів

Коротко:

На узбережжя Одеської області насувається потужний холодний фронт

Атмосферний вихор вдарить по південному регіону шквалами 27 травня

Температура морської води наприкінці травня становитиме 16 градусів

На Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він прийде на зміну антициклону Alexander.

Детальний прогноз погоди на найближчі чотири дні — з 26 по 29 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними метеорологів, в Одеській області та на морському узбережжі очікуються дощі, грози та поривчастий вітер.

26 і 27 травня істотних змін погоди не прогнозується, проте вже 27 травня через регіон пройде атмосферний фронт. Він принесе опади, грози, місцями шквали, а також помітне зниження температури.

Згідно з прогнозом, 28 і 29 травня температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів, вдень — 17-22°. У північних районах області буде ще прохолодніше: вночі 8-13°, вдень 13-18°.

Вітер очікується переважно північно-західного напрямку, місцями з поривами.

На морі прогнозується легке хвилювання, при цьому рівні моря залишаться безпечними. Температура морської води становитиме 16-18 градусів.

Графік прогнозу погоди в Одесі / t.me/HMC_Odesa

Погода в Одесі на сьогодні

У вівторок, 26 травня, в Одесі та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північно-західний 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура повітря 25-30°, в Одесі 25-27°.

Як писав Главред, погода в Одесі в останній тиждень травня буде прохолодною. У другій половині тижня в Одесі похолоднішає до +18...+20 градусів вдень і +10...+12 градусів вночі.

З 1 червня синоптична ситуація зміниться — у місто прийдуть дощі.

Якою буде погода в Одесі в червні 2026 року

За прогнозом синоптиків, перші десять днів червня погода в Одесі буде комфортною. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21°C до +26°C. Вночі — дещо прохолодніше: температура опуститься до +15…+19°C.

1 і 2 червня можливий невеликий дощ.

13 червня в Одесі також пройдуть дощі. Гроза накриє місто 26 червня.

З другої половини місяця температура повітря продовжить поступово зростати: у денні години в Одесі спостерігатиметься +23…+28°C, тоді як вночі термометр показуватиме стабільні +18…+20°C.

В останні дні червня погода в Одесі буде сонячною. Опадів не передбачається.

Що стосується температури повітря, то вона теж залишається стабільною — впродовж дня в місті прогнозується +25…+29°C, а в нічні години доби — від +17°C до +22°C.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

