Судді "Майстер-шеф" врятували учасника від вильоту, незважаючи на провалене завдання

Коротко:
- За що мав піти Денис
- Що зробили судді проекту
Судді популярного в Україні кулінарного проекту "Майстер Шеф" — Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес Браво — вирішили дати шанс учаснику Денису Свірському, незважаючи на те, що той не виконав фінальне завдання на битві чорних фартухів.
Історія трапилася під час 24-го випуску.
Так, завданням для чорних фартухів було приготувати хлібний кошик. Учасники мали приготувати щонайменше три види різного хліба та намазки до нього. Судді попереджали, що "чорним фартухам" доведеться приготувати ще й четвертий хліб на випадок надзвичайної ситуації. Так званий "план Б".
Тим часом Денис вирішив, що трьох видів хліба йому вистачить, і в останній момент впустив свою фокаччу на підлогу. Очевидно, що подати її суддям під час оголошення вердиктів він не зміг.
Таким чином, Денис Свірський не впорався із завданням і навіть спочатку покинув кухню "Мастер Шеф". Однак уже за кілька хвилин головний суддя проекту — Ектор Хіменес Браво повернув учасника і дав йому білий фартух, але з чорною міткою.
Ця мітка гарантує учаснику потрапляння в чорні фартухи в наступному епізоді.
Хто покинув "МайстерШеф" у 24-му випуску від 24 травня
Таким чином, судді вирішили врятувати учасника Дениса Свірського від вибуття з проекту. Однак уже в наступному епізоді цей учасник гарантовано одягне чорний фартух.
Про шоу: МайстерШеф
МайстерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.
