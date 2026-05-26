У переговорах між Україною і РФ може з'явитися новий посередник: в чому небезпека

Анна Косик
26 травня 2026, 12:04
США можуть відійти на другий план у мирних переговорах. Роль посередника вже обговорюють в Європі.
Україна може заручитися потужною підтримкою у переговорах, але є нюанс

Головне:

  • Україна та Європа розглядають залучення ЄС до перемовин
  • Думки лідерів Європи щодо єдиного перемовника розділилися
  • Експерти вважають, що участь ЄС посилить позицію Києва

Донедавна у переговорах між Україною та країною-агресоркою Росією роль посередника відігравали США. Однак, коли ситуація зайшла у глухий кут і РФ продовжує висувати максималістські вимоги, Україна та Європа почали розглядати варіант залучення у переговори країн ЄС.

Главред дізнався, які країни можуть виступити посередниками між Києвом та Москвою та чим можуть закінчитися такі переговори для обох сторін.

У Європі шукають компроміс щодо єдиного перемовника з РФ

За даними аналітиків видання Politico, погляди європейських країн щодо ідеї призначення єдиного перемовника з РФ розходяться. А все тому, що частина країн вважає це пасткою кремлівського диктатора Володимира Путіна, а інші - необхідним кроком.

Найбільше противників ідеї перемовника серед тих країн, які підтримують Україну. Вони аргументують свою позицію тим, що Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення перемовника може підірвати санкційний тиск на РФ.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Однак, попри опір деяких чиновників, список кандидатів на роль перемовника вже формується.

Кандидати на роль посередника в ЄС є

Серед тих, хто може стати перемовником з РФ кілька кандидатур, а саме:

  • президент Євроради Антоніу Кошта
  • президент Фінляндії Александер Стубб
  • колишній голова ЄЦБ Маріо Драгі
  • колишній президент Фінляндії Саулі Нійністьо
  • колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Один із кандидатів, Александр Стубб в етері Yle підтвердив готовність виконувати роль представника європейців на потенційних мирних переговорах із Росією.

Один із кандидатів - Александр Стубб / фото: УНІАН

Але у нього є умова: Європейський Союз має ухвалити таке рішення та звернутися до нього з такою пропозицією. Також Стубб вважає переговори можливими тільки якщо Росія погодиться на припинення вогню.

"Якщо мене запитають (про готовність стати переговірником – Главред), то це, мабуть, те питання, на яке не можна відповісти негативно", - наголосив він.

При цьому президент Фінляндії зауважив, що наразі не існує жодного офіційного формату таких переговорів щодо завершення війни в Україні, тому його участь - це лише гіпотетичний сценарій.

Чутки про посередництво ЄС розкривають глибшу правду про РФ

Італійська політологиня Наталі Точчі у колонці для The Guardian написала, що обговорення участі ЄС у переговорах з Росією свідчить про те, що українці розуміють, що Європа їх не кине в той час як в РФ погіршується ситуація в економіці і воєнна машина Кремля рухається все повільніше.

Громадяни України вже не мають ілюзій щодо швидкого закінчення війни, але при цьому бачать європейський інтерес і російський занепад. Це зміцнює впевненість українців у своїй здатності продовжувати опір.

Участь Європи в переговорах про мир в Україні важлива

За словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова в етері телеканалу FREEDOM, на сьогодні Європа відіграє одну з ключових ролей у переговорах про закінчення агресії РФ проти України.

"Сьогодні Європа є важливою частиною переговорів. Ми можемо згадати, як після Анкориджа, коли зустрічалися російський диктатор і американський президент, з’явилося дуже багато розбіжностей. Саме участь європейських лідерів у переговорах у Білому домі разом з українським президентом дозволила не лише відкинути частину абсолютно неприпустимих для України варіантів, а й розпочати реальну предметну розмову про гарантії безпеки для України", - зауважив він.

Ще один доказ важливості Європи - це приклад впливу країн ЄС на переговорах у Женеві, де Києву намагалися нав'язати "мирний план", який фактично примусив би Україну до капітуляції. Завдяки європейцям представники Києва тоді відстояли свою позицію.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Разом із цим, за словами експерта, зараз в України і ЄС багато спільних інтересів, тож європейці дійсно можуть посилювати позицію Києва.

Путін може використати участь Європи у переговорах у власних інтересах

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни в інтерв’ю ERR, кремлівський диктатор розраховує, що у випадку посередництва ЄС у переговорах Європа займе нейтральну позицію і не зможе затвердити новий пакет санкцій проти РФ.

"Якби Європа взяла на себе роль посередника, то ми б уже не говорили про наступний пакет санкцій, який зараз готуємо. Там є одна дуже болюча річ, якої Путін боїться: повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу та ціла низка інших санкцій", - пояснив він.

У ситуації з нейтралітетом мета ЄС не буде досягнута, тоді як Кремль зможе затягувати час. Тому, за словами міністра, відсутність ролі посередника буде кращим варіантом для Європи.

У поєднанні з продовженням підтримки України у майбутньому європейці зможуть разом вести переговори з РФ, тоді як Москва перебуватиме у слабшій позиції і Путіну доведеться домовлятися.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

