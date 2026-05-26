У переговорах між Україною і РФ може з'явитися новий посередник: в чому небезпека

США можуть відійти на другий план у мирних переговорах. Роль посередника вже обговорюють в Європі.

Україна може заручитися потужною підтримкою у переговорах, але є нюанс

Головне:

Україна та Європа розглядають залучення ЄС до перемовин

Думки лідерів Європи щодо єдиного перемовника розділилися

Експерти вважають, що участь ЄС посилить позицію Києва

Донедавна у переговорах між Україною та країною-агресоркою Росією роль посередника відігравали США. Однак, коли ситуація зайшла у глухий кут і РФ продовжує висувати максималістські вимоги, Україна та Європа почали розглядати варіант залучення у переговори країн ЄС.

Главред дізнався, які країни можуть виступити посередниками між Києвом та Москвою та чим можуть закінчитися такі переговори для обох сторін.

У Європі шукають компроміс щодо єдиного перемовника з РФ

За даними аналітиків видання Politico, погляди європейських країн щодо ідеї призначення єдиного перемовника з РФ розходяться. А все тому, що частина країн вважає це пасткою кремлівського диктатора Володимира Путіна, а інші - необхідним кроком.

Найбільше противників ідеї перемовника серед тих країн, які підтримують Україну. Вони аргументують свою позицію тим, що Путін несерйозно ставиться до припинення вогню, а призначення перемовника може підірвати санкційний тиск на РФ.

Який вплив мають санкції на Росію?

Однак, попри опір деяких чиновників, список кандидатів на роль перемовника вже формується.

Кандидати на роль посередника в ЄС є

Серед тих, хто може стати перемовником з РФ кілька кандидатур, а саме:

президент Євроради Антоніу Кошта

президент Фінляндії Александер Стубб

колишній голова ЄЦБ Маріо Драгі

колишній президент Фінляндії Саулі Нійністьо

колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Один із кандидатів, Александр Стубб в етері Yle підтвердив готовність виконувати роль представника європейців на потенційних мирних переговорах із Росією.

Один із кандидатів - Александр Стубб

Але у нього є умова: Європейський Союз має ухвалити таке рішення та звернутися до нього з такою пропозицією. Також Стубб вважає переговори можливими тільки якщо Росія погодиться на припинення вогню.

"Якщо мене запитають (про готовність стати переговірником – Главред), то це, мабуть, те питання, на яке не можна відповісти негативно", - наголосив він.

При цьому президент Фінляндії зауважив, що наразі не існує жодного офіційного формату таких переговорів щодо завершення війни в Україні, тому його участь - це лише гіпотетичний сценарій.

Чутки про посередництво ЄС розкривають глибшу правду про РФ

Італійська політологиня Наталі Точчі у колонці для The Guardian написала, що обговорення участі ЄС у переговорах з Росією свідчить про те, що українці розуміють, що Європа їх не кине в той час як в РФ погіршується ситуація в економіці і воєнна машина Кремля рухається все повільніше.

Громадяни України вже не мають ілюзій щодо швидкого закінчення війни, але при цьому бачать європейський інтерес і російський занепад. Це зміцнює впевненість українців у своїй здатності продовжувати опір.

Участь Європи в переговорах про мир в Україні важлива

За словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова в етері телеканалу FREEDOM, на сьогодні Європа відіграє одну з ключових ролей у переговорах про закінчення агресії РФ проти України.

"Сьогодні Європа є важливою частиною переговорів. Ми можемо згадати, як після Анкориджа, коли зустрічалися російський диктатор і американський президент, з’явилося дуже багато розбіжностей. Саме участь європейських лідерів у переговорах у Білому домі разом з українським президентом дозволила не лише відкинути частину абсолютно неприпустимих для України варіантів, а й розпочати реальну предметну розмову про гарантії безпеки для України", - зауважив він.

Ще один доказ важливості Європи - це приклад впливу країн ЄС на переговорах у Женеві, де Києву намагалися нав'язати "мирний план", який фактично примусив би Україну до капітуляції. Завдяки європейцям представники Києва тоді відстояли свою позицію.

Американський план закінчення війни

Разом із цим, за словами експерта, зараз в України і ЄС багато спільних інтересів, тож європейці дійсно можуть посилювати позицію Києва.

Путін може використати участь Європи у переговорах у власних інтересах

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни в інтерв’ю ERR, кремлівський диктатор розраховує, що у випадку посередництва ЄС у переговорах Європа займе нейтральну позицію і не зможе затвердити новий пакет санкцій проти РФ.

"Якби Європа взяла на себе роль посередника, то ми б уже не говорили про наступний пакет санкцій, який зараз готуємо. Там є одна дуже болюча річ, якої Путін боїться: повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу та ціла низка інших санкцій", - пояснив він.

У ситуації з нейтралітетом мета ЄС не буде досягнута, тоді як Кремль зможе затягувати час. Тому, за словами міністра, відсутність ролі посередника буде кращим варіантом для Європи.

У поєднанні з продовженням підтримки України у майбутньому європейці зможуть разом вести переговори з РФ, тоді як Москва перебуватиме у слабшій позиції і Путіну доведеться домовлятися.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

