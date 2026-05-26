На Сонці можуть статися суперспалахи: названо небезпечний період

Ці спалахи можуть порушити роботу зв’язку.

На Сонці можуть статися надпотужні спалахи

На Сонці можуть виникнути надзвичайно потужні спалахи. Очікується, що вони будуть настільки сильними, що можуть вивести з ладу супутники, енергомережі та зв'язок. Про це повідомляє Forbes.

Всього за період з 1975 по 2025 рік було 37 таких суперспалахів. Вченим вдалося визначити періоди та області на Сонці, де відбудуться наступні екстремальні спалахи. Вони виявили два цикли, тривалістю приблизно 1,7 року та 7 років. Вони пов'язані з масивними коливаннями в сонячній плазмі.

Один із спалахів може статися до середини 2026 року, а інший — на початку-середині 2027 року.

Вчені стурбовані, адже підвищена сонячна активність може вплинути на планування космічних польотів.

Календар магнітних бур у травні

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 1 спалах класу С. Повідомляється, що 26 травня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 26 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може викликати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і літніх, тому в цей день їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

