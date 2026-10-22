Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

Бронювання у 2026 році можуть не погодити через проблеми з обліком або статусом роботодавця.

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Мобілізація 2026 - кому відмовлять у бронюванні та чому / Колаж: Главред

Читайте у матеріалі:

Чому працівнику можуть відмовити в бронюванні у 2026 році

Які вимоги висувають до роботодавця та військовозобов’язаного

Як військовий облік і дані в реєстрах впливають на бронювання

У 2026 році для бронювання від мобілізації військовозобов’язаний має відповідати низці вимог, а його роботодавець - виконувати встановлені критерії. Навіть якщо працівник працює на підприємстві, яке має право бронювати персонал, невідповідність вимогам щодо військового обліку, уточнення даних або статусу підприємства може стати причиною відмови. Про це повідомив адвокат Олексій Мендрух у відео на своєму YouTube-каналі.

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Чи можуть відмовити у бронюванні через військово-облікову спеціальність

Військово-облікова спеціальність сама по собі не є підставою для відмови в бронюванні, пояснив адвокат Олексій Мендрух у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, поширені побоювання щодо спеціальностей, за якими нібито заборонено бронювати працівників, не відповідають описаному ним порядку.

Механізм бронювання регулює постанова Кабінету міністрів №76. Вона передбачає подання списків військовозобов’язаних в електронній формі через портал "Дія". Тому наявність певної військово-облікової спеціальності не означає автоматичної відмови.

"Дія" / Інфографіка: Главред

"Військовозобов'язані, зазначені в пункті 1 цього порядку, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", - пояснив Олексій Мендрух.

Водночас значення мають вік і статус людини. За поясненням юриста, бронювання стосується військовозобов’язаних, які підлягають призову під час мобілізації. Особи, які досягли граничного віку перебування в запасі або виключені з військового обліку, не належать до категорії тих, кого бронюють за цією процедурою.

"Вони бронюванню не підлягають і їх не забронюють за жодних умов", - наголосив адвокат, говорячи про осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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Чому підприємство може втратити право бронювати працівників

Для отримання бронювання недостатньо працювати на підприємстві, яке раніше мало відповідне право. Роботодавець повинен зберігати статус критично важливого підприємства та відповідати встановленим вимогам.

Олексій Мендрух звернув увагу на необхідність повторного підтвердження критичності. За його словами, у вересні 2026 року підприємства мали пройти відповідну процедуру. Якщо організація не підтвердила свій статус або втратила його, вона не зможе бронювати працівників на цій підставі.

"Питання номер один - чи може ваше підприємство за критичністю вас забронювати", - зазначив адвокат.

Юрист радить з’ясовувати це питання заздалегідь і не покладатися лише на обіцянки роботодавця. Якщо статус підприємства змінився, попереднє право бронювати персонал не гарантує, що така можливість збережеться.

Яка зарплата потрібна для бронювання від мобілізації у 2026 році

Для бронювання працівників за загальними правилами для критично важливих підприємств має значення розмір нарахованої заробітної плати. Олексій Мендрух заявив, що у 2026 році мінімальний поріг, за його поясненням, становить 25 941 гривню.

Якщо нарахована працівникові зарплата нижча за цей рівень, оформити бронювання за відповідною процедурою може не вдатися.

"Щоб вас забронювати, вам треба нараховувати заробітну плату не нижчу за 25 941 гривню. Якщо у вас заробітна плата буде нижча, вас забронювати також неможливо", - пояснив юрист.

Водночас, за словами Мендруха, вимога щодо зарплати поширюється не на всі категорії роботодавців. Він назвав винятки для окремих державних і комунальних підприємств, резидентів "Дія.City", релігійних організацій, верифікованих гуманітарних організацій, а також низки підприємств енергетичної, газової та вугільної галузей і критичної інфраструктури.

Чи можна отримати бронювання без військового обліку

Для оформлення бронювання за загальною процедурою працівник має перебувати на військовому обліку, а відомості про нього повинні відповідати встановленим вимогам. Якщо інформації про військовозобов’язаного немає у відповідному реєстрі, спочатку необхідно з’ясувати причину та врегулювати питання обліку.

Олексій Мендрух пояснив, що без належних облікових даних електронна система може не дозволити оформити бронювання.

"Якщо ви не на обліку, то вам треба стати на облік, щоб вам можна було забронюватися", - пояснив адвокат.

За його словами, в окремих випадках людина може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) письмово, щоб з’ясувати можливість постановки на військовий облік без особистого прибуття. Однак спосіб розв’язання питання залежить від конкретних обставин, а іноді без відвідування ТЦК та СП не обійтися.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Чи можуть відмовити у бронюванні через розшук ТЦК

Навіть перебування на військовому обліку не гарантує успішного оформлення бронювання. Однією з можливих перешкод адвокат Олексій Мендрух назвав наявність у системі відомостей про розшук за лінією ТЦК та СП.

За поясненням юриста, під час подання заявки електронна система перевіряє інформацію про військовозобов’язаного. Якщо в ній відображається відповідний статус, оформлення бронювання може бути заблоковане.

"Якщо у вас є розшук, звісно, вас ніхто не забронює. Система покаже це питання і просто бронювання не пройде", - заявив Олексій Мендрух.

Адвокат також розповів про випадки, коли відповідна позначка з’являється повторно навіть після спроб її усунути. У таких ситуаціях, за його словами, необхідно з’ясувати причини виникнення статусу та визначити спосіб його правового врегулювання.

Чи обов’язково встановлювати "Резерв+" для бронювання

Для оформлення бронювання важливо не лише мати електронний військово-обліковий документ, а й стежити за актуальністю даних. Олексій Мендрух пояснив, що сформувати електронний військово-обліковий документ можна через "Дію", не встановлюючи застосунок "Резерв+". Однак наявність документа не гарантує, що всі необхідні відомості уточнено.

За словами адвоката, під час оформлення бронювання система перевіряє інформацію про військовий облік. Якщо дані залишаються неуточненими, роботодавець може отримати відмову навіть за наявності електронного документа без позначки про розшук.

"У вас може бути сформований електронний військово-обліковий документ. Навіть може бути чистий, без розшуку, через цю "Дію". Ви приносите роботодавцю, а роботодавець каже: у тебе неуточнені дані і система мені відмовляє", - пояснив Олексій Мендрух.

За словами юриста, уточнити відомості можна через звернення до ТЦК та СП або за допомогою "Резерв+". Якщо людина не користується застосунком, їй варто заздалегідь з’ясувати, як актуалізувати дані іншим доступним способом.

"Якщо ви не встановлюєте "Резерв+", то ви не закриваєте одне з питань. Уточнення даних. Це також передбачено цією постановою Кабміну №76", - зазначив адвокат.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Хто може отримати бронювання на 45 днів для врегулювання проблем із документами

Для окремих категорій працівників передбачено спеціальний механізм бронювання, пов’язаний із підприємствами оборонно-промислового комплексу. За поясненням Олексія Мендруха, у певних випадках відстрочку можуть оформити на 45 календарних днів, щоб працівник мав час урегулювати питання військового обліку.

Однак цей механізм не поширюється автоматично на всіх працівників критично важливих підприємств. Можливість скористатися ним залежить від категорії роботодавця та конкретних умов, установлених законодавством.

"На жаль, у нас підприємства можуть забронюватися. Коли цей законопроєкт був поданий до Верховної Ради, я думав, що вони додадуть цю правку і весь Мінекономіки зможе бронювати на 45 днів. Це було б гарно, як на мене, це моя думка", - розповів Олексій Мендрух.

Адвокат наголосив, що працівникам, які планують скористатися цим механізмом, потрібно перевірити, чи належить їхній роботодавець до відповідної категорії. Самої наявності проблем із документами недостатньо, щоб автоматично отримати додаткові 45 днів відстрочки.

Кого не бронюють у 2026 році:

Працівників підприємств, які не мають чинного статусу критично важливих або не підтвердили критичність;

Працівників, яким нараховують зарплату менше ніж 25 941 грн, якщо на них поширюється ця вимога;

Військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку;

Осіб, які перебувають у розшуку ТЦК;

Осіб, які не уточнили військово-облікові дані;

Осіб, які за законом не підлягають призову під час мобілізації, зокрема тих, хто досяг 60 років або виключений з військового обліку.

Коли працівники втрачають бронювання після скасування критичності підприємства

Якщо підприємство втрачає статус критично важливого, його працівники фактично одразу втрачають бронювання. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко.

За словами юриста, оформлення бронювання може тривати до 72 годин, тоді як скасування відбувається протягом одного дня.

"З технічного погляду це однакова процедура: і там, і там через портал "Дія" подається заявка. Під час бронювання людину перевіряють, зокрема, щодо перебування в розшуку. Але всі ці системи вже працюють у цифровому форматі. Те, чи перебуває людина в розшуку видно в реєстрі "Оберіг". Чому бронювання займає до трьох днів, а розбронювання - один день, мені незрозуміло", - зазначив Муренко.

Після втрати підприємством критичного статусу його працівники втрачають відстрочку та підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Бронювання від мобілізації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначав, що уряд наразі працює над переглядом системи бронювання військовозобов’язаних, проте відповідна постанова все ще перебуває на стадії доопрацювання і остаточно не ухвалена. Очільник уряду зауважив, що Генеральний штаб має гостру потребу в поповненні особового складу, однак запевнив, що для підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу радикальних змін у правилах не передбачається.

Водночас Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук заявила про суттєве посилення державного контролю за дотриманням правил бронювання та активні перевірки бізнесу на предмет можливих зловживань. За її словами, завдяки цифровим інструментам і реєстрам регуляторні органи можуть ефективно виявляти будь-які невідповідності в поданих списках, що передусім торкнеться компаній IT-сектору та сфери послуг.

Раніше керуючий партнер юридичної компанії Нікіта Муренко припустив, що підставою для чергового перегляду порядку мобілізації та критеріїв бронювання може стати чергова хвиля масштабного комплектування російської армії. Юрист пояснив, що нинішні законодавчі та адміністративні ініціативи спричинені першочергово дефіцитом особового складу на лінії фронту та ситуативним підходом до комплектування підрозділів Сили оборони.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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