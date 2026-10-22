Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

Юрій Берендій
22 жовтня 2026, 16:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Бронювання у 2026 році можуть не погодити через проблеми з обліком або статусом роботодавця.

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році
Мобілізація 2026 - кому відмовлять у бронюванні та чому / Колаж: Главред

Читайте у матеріалі:

  • Чому працівнику можуть відмовити в бронюванні у 2026 році
  • Які вимоги висувають до роботодавця та військовозобов’язаного
  • Як військовий облік і дані в реєстрах впливають на бронювання

У 2026 році для бронювання від мобілізації військовозобов’язаний має відповідати низці вимог, а його роботодавець - виконувати встановлені критерії. Навіть якщо працівник працює на підприємстві, яке має право бронювати персонал, невідповідність вимогам щодо військового обліку, уточнення даних або статусу підприємства може стати причиною відмови. Про це повідомив адвокат Олексій Мендрух у відео на своєму YouTube-каналі.

відео дня

Чи можуть відмовити у бронюванні через військово-облікову спеціальність

Військово-облікова спеціальність сама по собі не є підставою для відмови в бронюванні, пояснив адвокат Олексій Мендрух у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, поширені побоювання щодо спеціальностей, за якими нібито заборонено бронювати працівників, не відповідають описаному ним порядку.

Механізм бронювання регулює постанова Кабінету міністрів №76. Вона передбачає подання списків військовозобов’язаних в електронній формі через портал "Дія". Тому наявність певної військово-облікової спеціальності не означає автоматичної відмови.

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році
"Дія" / Інфографіка: Главред

"Військовозобов'язані, зазначені в пункті 1 цього порядку, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", - пояснив Олексій Мендрух.

Водночас значення мають вік і статус людини. За поясненням юриста, бронювання стосується військовозобов’язаних, які підлягають призову під час мобілізації. Особи, які досягли граничного віку перебування в запасі або виключені з військового обліку, не належать до категорії тих, кого бронюють за цією процедурою.

"Вони бронюванню не підлягають і їх не забронюють за жодних умов", - наголосив адвокат, говорячи про осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Чому підприємство може втратити право бронювати працівників

Для отримання бронювання недостатньо працювати на підприємстві, яке раніше мало відповідне право. Роботодавець повинен зберігати статус критично важливого підприємства та відповідати встановленим вимогам.

Олексій Мендрух звернув увагу на необхідність повторного підтвердження критичності. За його словами, у вересні 2026 року підприємства мали пройти відповідну процедуру. Якщо організація не підтвердила свій статус або втратила його, вона не зможе бронювати працівників на цій підставі.

"Питання номер один - чи може ваше підприємство за критичністю вас забронювати", - зазначив адвокат.

Юрист радить з’ясовувати це питання заздалегідь і не покладатися лише на обіцянки роботодавця. Якщо статус підприємства змінився, попереднє право бронювати персонал не гарантує, що така можливість збережеться.

Яка зарплата потрібна для бронювання від мобілізації у 2026 році

Для бронювання працівників за загальними правилами для критично важливих підприємств має значення розмір нарахованої заробітної плати. Олексій Мендрух заявив, що у 2026 році мінімальний поріг, за його поясненням, становить 25 941 гривню.

Якщо нарахована працівникові зарплата нижча за цей рівень, оформити бронювання за відповідною процедурою може не вдатися.

"Щоб вас забронювати, вам треба нараховувати заробітну плату не нижчу за 25 941 гривню. Якщо у вас заробітна плата буде нижча, вас забронювати також неможливо", - пояснив юрист.

Водночас, за словами Мендруха, вимога щодо зарплати поширюється не на всі категорії роботодавців. Він назвав винятки для окремих державних і комунальних підприємств, резидентів "Дія.City", релігійних організацій, верифікованих гуманітарних організацій, а також низки підприємств енергетичної, газової та вугільної галузей і критичної інфраструктури.

Чи можна отримати бронювання без військового обліку

Для оформлення бронювання за загальною процедурою працівник має перебувати на військовому обліку, а відомості про нього повинні відповідати встановленим вимогам. Якщо інформації про військовозобов’язаного немає у відповідному реєстрі, спочатку необхідно з’ясувати причину та врегулювати питання обліку.

Олексій Мендрух пояснив, що без належних облікових даних електронна система може не дозволити оформити бронювання.

"Якщо ви не на обліку, то вам треба стати на облік, щоб вам можна було забронюватися", - пояснив адвокат.

За його словами, в окремих випадках людина може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) письмово, щоб з’ясувати можливість постановки на військовий облік без особистого прибуття. Однак спосіб розв’язання питання залежить від конкретних обставин, а іноді без відвідування ТЦК та СП не обійтися.

Розшук ТЦК - що потрібно знати
Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Чи можуть відмовити у бронюванні через розшук ТЦК

Навіть перебування на військовому обліку не гарантує успішного оформлення бронювання. Однією з можливих перешкод адвокат Олексій Мендрух назвав наявність у системі відомостей про розшук за лінією ТЦК та СП.

За поясненням юриста, під час подання заявки електронна система перевіряє інформацію про військовозобов’язаного. Якщо в ній відображається відповідний статус, оформлення бронювання може бути заблоковане.

"Якщо у вас є розшук, звісно, вас ніхто не забронює. Система покаже це питання і просто бронювання не пройде", - заявив Олексій Мендрух.

Адвокат також розповів про випадки, коли відповідна позначка з’являється повторно навіть після спроб її усунути. У таких ситуаціях, за його словами, необхідно з’ясувати причини виникнення статусу та визначити спосіб його правового врегулювання.

Чи обов’язково встановлювати "Резерв+" для бронювання

Для оформлення бронювання важливо не лише мати електронний військово-обліковий документ, а й стежити за актуальністю даних. Олексій Мендрух пояснив, що сформувати електронний військово-обліковий документ можна через "Дію", не встановлюючи застосунок "Резерв+". Однак наявність документа не гарантує, що всі необхідні відомості уточнено.

За словами адвоката, під час оформлення бронювання система перевіряє інформацію про військовий облік. Якщо дані залишаються неуточненими, роботодавець може отримати відмову навіть за наявності електронного документа без позначки про розшук.

"У вас може бути сформований електронний військово-обліковий документ. Навіть може бути чистий, без розшуку, через цю "Дію". Ви приносите роботодавцю, а роботодавець каже: у тебе неуточнені дані і система мені відмовляє", - пояснив Олексій Мендрух.

За словами юриста, уточнити відомості можна через звернення до ТЦК та СП або за допомогою "Резерв+". Якщо людина не користується застосунком, їй варто заздалегідь з’ясувати, як актуалізувати дані іншим доступним способом.

"Якщо ви не встановлюєте "Резерв+", то ви не закриваєте одне з питань. Уточнення даних. Це також передбачено цією постановою Кабміну №76", - зазначив адвокат.

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Хто може отримати бронювання на 45 днів для врегулювання проблем із документами

Для окремих категорій працівників передбачено спеціальний механізм бронювання, пов’язаний із підприємствами оборонно-промислового комплексу. За поясненням Олексія Мендруха, у певних випадках відстрочку можуть оформити на 45 календарних днів, щоб працівник мав час урегулювати питання військового обліку.

Однак цей механізм не поширюється автоматично на всіх працівників критично важливих підприємств. Можливість скористатися ним залежить від категорії роботодавця та конкретних умов, установлених законодавством.

"На жаль, у нас підприємства можуть забронюватися. Коли цей законопроєкт був поданий до Верховної Ради, я думав, що вони додадуть цю правку і весь Мінекономіки зможе бронювати на 45 днів. Це було б гарно, як на мене, це моя думка", - розповів Олексій Мендрух.

Адвокат наголосив, що працівникам, які планують скористатися цим механізмом, потрібно перевірити, чи належить їхній роботодавець до відповідної категорії. Самої наявності проблем із документами недостатньо, щоб автоматично отримати додаткові 45 днів відстрочки.

Кого не бронюють у 2026 році:

  • Працівників підприємств, які не мають чинного статусу критично важливих або не підтвердили критичність;
  • Працівників, яким нараховують зарплату менше ніж 25 941 грн, якщо на них поширюється ця вимога;
  • Військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку;
  • Осіб, які перебувають у розшуку ТЦК;
  • Осіб, які не уточнили військово-облікові дані;
  • Осіб, які за законом не підлягають призову під час мобілізації, зокрема тих, хто досяг 60 років або виключений з військового обліку.

Коли працівники втрачають бронювання після скасування критичності підприємства

Якщо підприємство втрачає статус критично важливого, його працівники фактично одразу втрачають бронювання. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко.

За словами юриста, оформлення бронювання може тривати до 72 годин, тоді як скасування відбувається протягом одного дня.

"З технічного погляду це однакова процедура: і там, і там через портал "Дія" подається заявка. Під час бронювання людину перевіряють, зокрема, щодо перебування в розшуку. Але всі ці системи вже працюють у цифровому форматі. Те, чи перебуває людина в розшуку видно в реєстрі "Оберіг". Чому бронювання займає до трьох днів, а розбронювання - один день, мені незрозуміло", - зазначив Муренко.

Після втрати підприємством критичного статусу його працівники втрачають відстрочку та підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Бронювання від мобілізації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначав, що уряд наразі працює над переглядом системи бронювання військовозобов’язаних, проте відповідна постанова все ще перебуває на стадії доопрацювання і остаточно не ухвалена. Очільник уряду зауважив, що Генеральний штаб має гостру потребу в поповненні особового складу, однак запевнив, що для підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу радикальних змін у правилах не передбачається.

Водночас Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук заявила про суттєве посилення державного контролю за дотриманням правил бронювання та активні перевірки бізнесу на предмет можливих зловживань. За її словами, завдяки цифровим інструментам і реєстрам регуляторні органи можуть ефективно виявляти будь-які невідповідності в поданих списках, що передусім торкнеться компаній IT-сектору та сфери послуг.

Раніше керуючий партнер юридичної компанії Нікіта Муренко припустив, що підставою для чергового перегляду порядку мобілізації та критеріїв бронювання може стати чергова хвиля масштабного комплектування російської армії. Юрист пояснив, що нинішні законодавчі та адміністративні ініціативи спричинені першочергово дефіцитом особового складу на лінії фронту та ситуативним підходом до комплектування підрозділів Сили оборони.

Читайте також:

Про персону: Нікіта Муренко

Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація війна в Україні Бронь від мобілізації
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Якої позиції щодо війни в Україні дотримується Індія: Моді зробив заяву

Якої позиції щодо війни в Україні дотримується Індія: Моді зробив заяву

17:10Світ
Усі сім'ї з дітьми мають виїхати з домівок: де оголосили примусову евакуацію

Усі сім'ї з дітьми мають виїхати з домівок: де оголосили примусову евакуацію

16:52Україна
Україну накриють дощі, але є нюанс: де збережеться тепло до +20 градусів

Україну накриють дощі, але є нюанс: де збережеться тепло до +20 градусів

16:29Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з котом 55 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з котом 55 с

Не рветься і добре розкачується: секрет ідеального тіста на вареники

Не рветься і добре розкачується: секрет ідеального тіста на вареники

Бочки та льох не потрібні: як заквасити хрумку капусту в звичайній банці

Бочки та льох не потрібні: як заквасити хрумку капусту в звичайній банці

Про розводи і плями на телевізорі можна забути: чим протирати екран, щоб він блищав

Про розводи і плями на телевізорі можна забути: чим протирати екран, щоб він блищав

Люди з харизмою: 4 дати народження, яким приписують енергетику "головного героя"

Люди з харизмою: 4 дати народження, яким приписують енергетику "головного героя"

Останні новини

16:52

Усі сім'ї з дітьми мають виїхати з домівок: де оголосили примусову евакуацію

16:29

Україну накриють дощі, але є нюанс: де збережеться тепло до +20 градусів

16:16

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

16:00

Скільки людей залишилося в Україні: демографиня озвучила нову оцінку

15:59

Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
15:55

Росія атакувала історичний центр Києва касетною балістикою: що заявив Зеленський

15:35

Мир між Україною та РФ був "зовсім близько": президент Чехії розкрив подробиці

15:20

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

15:17

До листопада триватиме "істерика Трампа": що може змінитися після виборів у США

Реклама
15:11

Що поставити на кухні замість мікрохвильовки: сучасна альтернатива

14:51

Оззі Осборну загрожувала смерть на сцені: вдова розповіла про попередження лікарів

14:50

Хтось торгував пірамідками шіацу, а Федоров продавав воду як засіб для схуднення і ледь не сів у в’язницю, - Юрій Луценко

14:42

Путін зробив Трампу "подарунок": чого чекати від нового етапу мирних переговорів

14:39

Свинина буде танути в роті: в чому замочити м'ясо перед запіканням

14:16

Гороскоп Таро на завтра, 23 жовтня: Овнам — зцілення, Ракам — довіритися

13:56

Війни могло не бути: Зеленський назвав справжню ціль Путіна та попередив про загрозуВідео

13:50

Гордон опублікував рідкісне фото своїх батьків: як вони виглядають

13:42

Люди з харизмою: 4 дати народження, яким приписують енергетику "головного героя"

13:16

Загородній звинуватив політиків у спробі використати обшуки НАБУ для тиску на НБУ

13:14

РФ передала Україні тіла 252 полеглих захисників - КоордштабФото

Реклама
13:00

Помер легендарний кантрі-співак Джон Андерсон: артисту був 71 рікВідео

12:32

Лубінець заявив про кризу у ТЦК: кількість скарг перевищила показник за весь 2025 рік

12:30

Меган Маркл з’явилася у вбранні вартістю 36 тисяч доларів: витрати викликали запитанняВідео

12:29

Росія почала бити по Україні новою крилатою ракетою "Філін": що з'ясувало ГУР

12:17

На кого чекає прибуток, нові знайомства і несподівані події: гороскоп на листопад 2026

11:57

Кохання, дружба і сімейні драми: топ-5 українських серіалів про стосунки

11:50

Хто заплатить за війну в Україні у 2027 році: Євросоюз шукає 70 млрд євро

11:26

Зеленський розповів про наслідки ракетної атаки на Київ: загинули людиФото

11:08

ЗСУ провели підземний контрнаступ та розгромили окупантів в тилу - "Хартія"

10:42

Десятки конгресменів США звернулися до Трампа щодо України: про що йдеться у листі

10:33

Гороскоп на завтра, 23 жовтня: Дівам - переживання, Стрільцям - радість

10:19

Ціль — мости, Києву загрожує удар балістикою: названо можливі терміни атакиФото

09:54

"Приємний бонус на пиво: Дядя Жора розповів про заробітки українських артистів

09:54

РФ вдарила по Україні ракетами й сотнями дронів: Повітряні сили розкрили деталі

09:44

США задобрюють людожера за його ж схемою: Невзлін пояснив логіку ПутінаПогляд

09:20

Росія знищила "Епіцентр" на Почайній у Києві: у ТЦ влучила балістична ракетаФото

08:55

Представники Трампа дорікнули Зеленському за критику президента США – NYT

08:31

Удар по Харкову і Лозівщині: загинула жінка, поранені двоє дітей

08:03

У Києві обмежили рух метро після обстрілу: які станції працюють

07:35

Під Москвою пролунали вибухи: атаковано базу з ремонту російських ЗРК у Серпухові

Реклама
06:44

Нічна атака на Київ: 1 жертва, понад 20 поранених, пошкоджено станцію швидкої та містФото

05:31

Як позбутися конденсату на вікнах без осушувача: допоможе звичайний засіб з кухні

04:44

Червона нитка на лівому зап’ясті: що означає популярний оберіг

04:02

Дрова можуть зіпсуватися навіть у дровітні: скільки років їх можна зберігатиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з котом 55 с

03:32

Листовий перегній: як перетворити опале листя на "золото" для саду

02:16

Картопляне пюре вийде у рази смачнішим: що потрібно зробити одразу після варіння

01:45

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться з 22 жовтня: хто серед щасливчиків

21 жовтня, середа
23:36

Світоліна повідомила чоловікові про рішення розлучитися по телефону: що з’ясували ЗМІ

23:32

Тест на IQ: потрібно знайти кролика серед котів за 8 секунд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти