В Україні можуть змінити правила бронювання: кого торкнуться нововведення

Документи свідчать, що Кабмін хоче запустити окремий орган, без рекомендації якого неможливо буде отримати статус критичного підприємства.

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Нові правила бронювання в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ліміт бронювання для оборонки й енергетики впаде до 85%

Працівники з відстрочкою випадуть із бази розрахунку 50%

Публічних консультацій щодо змін влада не планує

Уряд готує зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Зокрема, пропонується зменшити частку працівників, яких можуть забронювати підприємства оборонної та енергетичної галузей, а також комунальні служби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на проєкт змін до постанови Кабміну про бронювання.

За словами нардепа, документ отримали його джерела, а його автентичність підтвердили співрозмовники. Водночас ідеться саме про проєкт, а не про вже ухвалені зміни.

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Зокрема, суть запропонованих новацій полягає у скороченні кількості заброньованих та зміні самої системи ухвалення рішень. Зокрема, уряд збирається скоротити квоти для оборонки та ЖКГ.

Якщо зараз для оборонно-промислового комплексу та енергетики передбачено 100% бронювання, то за новими правилами ліміт знизиться до 85%. Для підприємств тепло-, водопостачання та вивезення побутових відходів планку знизять із 75% до 60%.

Далі - зміна бази для розрахунку 50%. Працівники, які вже мають відстрочку з інших причин (наприклад, студенти, доглядальники чи багатодітні батьки), більше не враховуватимуться до загальної чисельності під час розрахунку частки заброньованих.

Тобто, якщо раніше у штаті зі 100 осіб було 50 людей з відстрочкою і 50 заброньованих, то за новою формулою база розрахунку зменшується. Це призведе до того, що на підприємстві утвориться обов’язковий резерв працівників без жодного бронювання чи відстрочки.

Зміни в правилах бронювання / фото: t.me/yzheleznyak

Також в документі йшлося про створення Координаційного центру при Кабміні, до складу якого мають увійти 17 людей з СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції.

Саме цей центр вирішуватиме долю підприємств: без його рекомендації буде неможливо отримати статус критично важливого або погодити ліміт понад 50%.

Також він матиме повноваження рекомендувати позбавлення підприємства відповідного статусу. При цьому жодних чітких строків розкладу, критеріїв чи процедури оскарження рішень у проєкті не передбачено.

Крім того, Железняк додав, що до 20 жовтня всі профільні міністерства та обласні державні адміністрації зобов’язані повністю переписати та оновити свої галузеві критерії "критичності".

"Про вже надані броні понад нові ліміти в проєкті жодного слова. Публічних консультацій не планують", - йдеться у повідомленні.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Коли можливе посилення мобілізації

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко говорив, що в Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію або посилить наступ.

За його словами, Україна наразі змушена реагувати на проблеми з комплектуванням війська ситуативно. Тому у разі нового масштабного поповнення російської армії українська влада може вдатися до чергового перегляду мобілізаційних правил.

"Тому, якщо війна триватиме, а Росія оголосить додаткову мобілізацію, я очікую подальшого посилення мобілізаційних заходів і в Україні", - підкреслив Муренко.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати особу можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроєкт № 16034 зареєстрували у Верховній Раді низка депутатів від партії "Слуга народу".

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко говорив, що в Україні готують зміни у сфері мобілізації, частина яких може стосуватися призовного віку. Мобілізація жінок залишається добровільною, змін у цьому питанні не планується.

Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук заявляла, що держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, і насамперед це стосуватиметься ІТ-сектору - компанії перевірятимуть на можливі зловживання.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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