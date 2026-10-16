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100% бронювання працівників можуть скасувати: що готує Кабмін

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2026, 12:46
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Корецький запевнив, що радикальних змін у системі бронювання працівників критично важливих підприємств не буде.
Працівники можуть скасувати 100% бронювання
Працівники можуть скасувати 100% бронювання / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Генеральний штаб потребує поповнення особового складу
  • В Україні можуть скасувати 100% бронювання працівників критично важливих підприємств

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що перегляд системи бронювання військовозобов'язаних не призведе до радикальних змін для критично важливих підприємств оборонної та енергетичної галузей. За його словами, відповідна постанова ще доопрацьовується, а побоювання щодо нових правил поки що передчасні.

Про це голова уряду повідомив у п’ятницю під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Постанова перебуває на стадії опрацювання, вона обов’язково буде доопрацьована, ухвалена та оприлюднена. Ніякої зради там немає. Усі деталі стануть відомі тоді, коли постанова буде оприлюднена і будуть ухвалені всі відповідні рішення", - заявив Корецький.

Прем'єр підкреслив, що критика можливих змін не має достатніх підстав, оскільки остаточні рішення ще не ухвалені. Водночас він визнав необхідність вдосконалення системи мобілізації та бронювання з урахуванням потреб Збройних сил України.

За словами Корецького, Генеральний штаб потребує поповнення особового складу, тому уряд працює над відповідними змінами. При цьому підприємства, що мають критичне значення для оборонного комплексу та енергетики, не повинні зіткнутися з радикальним переглядом умов бронювання співробітників.

"Критичним підприємствам, які дійсно є критичними як для оборонного комплексу, так і для енергетичного комплексу, немає про що турбуватися. Можу з упевненістю сказати, що для цих людей, для цих виробництв жодних радикальних змін не буде", - підкреслив прем’єр.

При цьому, за його словами, деякі підприємства штучно збільшують штат і бронюють усіх співробітників, хоча далеко не кожен виконує критично важливі завдання.

Як приклад прем’єр навів підрядника "Укренерго", у якого заброньовані всі 100 працівників, хоча безпосередньо для компанії працюють лише 20 з них.

"Це дає можливості для маніпуляцій. Якщо ти маєш 100%, то це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей, попри те, чи людина працює ремонтником, енергетиком чи ні. І ця система набула вже великого масштабу, на жаль", - наголосив прем'єр.

100% бронювання працівників можуть скасувати: що готує Кабмін
Інфографіка: Главред

Коли можливе посилення мобілізації

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Микита Муренко зазначав, що в Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію або посилить наступ.

За його словами, Україна зараз змушена реагувати на проблеми з комплектуванням військ ситуативно. Тому у разі нового масштабного поповнення російської армії українська влада може вдатися до чергового перегляду мобілізаційних правил.

"Тому, якщо війна триватиме, а Росія оголосить додаткову мобілізацію, я очікую подальшого посилення мобілізаційних заходів і в Україні", - підкреслив Муренко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", яка передбачає зміни в чинній системі.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко заявив, що в Україні готуються зміни у сфері мобілізації, частина яких може стосуватися призовного віку. Мобілізація жінок залишається добровільною, змін у цьому питанні не планується.

Міністр цифрової трансформації Оксана Ферчук заявила, що держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, і в першу чергу це торкнеться ІТ-сектора - компанії перевірятимуться на можливі зловживання.

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Про особу: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем’єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

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