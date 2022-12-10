Нові цілі для ударів: журналісти показали військові об'єкти окупантів у Криму

У Севастополі біля бухти "Голландія" розташована частина ракетних суден, з яких Росія запускає по Україні ракети"Калібр".

Стало відомо про нові потенційні цілі РФ у Криму / Radiosvoboda.org, скріншот

В захопленому Криму знаходяться 10 діючих військових аеродромів і два авіазаводи, які використовуються окупантами РФ.

Про це йдеться в матеріалі Радіо Свобода на основі супутникових знімків Planet Labs, на яких зняті військові бази, аеродроми, місця розташування ППО і кораблі Чорноморського флоту РФ.

Відзначається, що в Севастополі біля бухти "Голландія" розташована частина ракетних суден, з яких Росія запускає по Україні ракети "Калібр".

За даними військових експертів, "Калібри" зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і на кримських військових складах, а тому є потенційним місцем майбутніх атак ЗСУ.

У Севастопольському порту окупанти зосередили більшість кораблів:

великі десантні кораблі (проектів 1135, 1171, 775);

патрульні кораблі (22160);

ракетні катери (проектів 1239, 1241);

крейсер (проекту 11356) (флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров", або ж його аналог "Адмірал Ессен").

На аеродромі в Джанкої розташовані:

Ка-52;

Мі-28;

Мі-35;

Мі-8;

Штурмовики Су-25.

Поруч із Севастополем розташований аеродром Бельбек. Там були помічені:

Су-27;

Су-27 СМ;

Су-34;

МіГ-31.

Журналісти пишуть, що одна з головних авіагрупувань російської армії також розміщена на аеродромі в Гвардійському, де зосереджені штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує для нанесення ближніх авіаударів по українській території.

Українські військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти, очікують, що в Криму можуть бути нові вибухи. На їхню думку, що саме стане метою залежить від того, де будуть на те тактичні причини, а також - від уразливості російської оборони.

Звільнення Криму

Нагадаємо, військовий експерт і генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко заявив про те, що солдати і офіцери ЗСУ зможуть запустити процес звільнення тимчасово окупованого (з 2014 року) Росією півострова Крим тільки після деокупації міста Мелітополь (Запорізька область).

"Критичність становища, в якому опиниться агресор у разі звільнення нами Мелітополя, важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий подальший розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході", – написав він.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше натякнув, що Крим може бути звільнений через півроку.

Зокрема, через 6 місяців Подоляк має намір включитися в ефір з Ялти. На думку чиновника, півострів повинен повернутися до складу України військовим шляхом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також вважає можливим звільнення Кримського півострова через півроку. Як стверджує Арестович, російським окупантам складно буде утримати територію.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим може повернутися в Україну після наступу ЗСУ на позиції ворога на окупованому півострові або в результаті дипломатичного діалогу між Києвом і новою російською владою. Якщо Логістика окупантів буде зруйнована, вони можуть добровільно покинути Крим.

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