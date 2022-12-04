Генерал ЗСУ спрогнозував, звільнення якого міста запустить деокупацію Криму / колаж фото УНІАН

Солдати і офіцери ЗСУ зможуть запустити процес звільнення тимчасово окупованого (з 2014 року) Росією півострова Крим тільки після деокупації міста Мелітополь (Запорізька область). Таку думку висловив відомий військовий експерт і генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко в матеріалі для порталу "Дзеркало тижня".

"Критичність становища, в якому опиниться агресор у разі звільнення нами Мелітополя, важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий подальший розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході", – написав він.

Савченко каже, що активний наступ ЗСУ в напрямку Токмака і Мелітополя успішно розділить війська окупантів на дві частини − східну і західну.

При цьому, каже експерт, що вихід ЗСУ на морське узбережжя дає можливість бити по Керченському мосту, поромних переправ через Керченську протоку, а також по базах Чорноморського флоту РФ − і в Криму, і на Кубані (в Новоросійську).

"Таким чином, російські війська будуть позбавлені можливості бити ракетами по Україні і втратять логістичні можливості", – підсумував експерт.

Удар ЗСУ по Кримському мосту

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що ЗСУ можуть перерізати шлях окупантам через Керченський міст - ракетним ударом в перший проліт об'єкта.

"Керченський міст можна зруйнувати десятком далекобійних ракет, особливо якщо бити в перший проліт, що виводить міст із землі. Також можна зруйнувати і Керченський залізничний міст, якщо потрапити за складом, що рухається з технікою або БК. Він також вибухне. Такі вибухи можуть привести в непридатність і сам залізничний міст, і паралельний автомобільний міст", – сказав експерт.

До того секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данілов.

Хто такий Сергій Савченко? Незалежний експерт, генерал-майор ЗСУ, керівник ГО "Аналітичний центр вивчення та протидії гібридним загрозам"

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