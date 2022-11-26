Армія України отримає дорогу до Криму зі звільненням Мелітополя та Токмака - Грабський

Для звільнення Криму потрібно спочатку повернути Мелітополь і Токмак - експерт / Колаж УНІАН, відкриті джерела

Дискусія про битву за Крим стане актуальною, коли силам оборони України вдасться вийти на узбережжя Азовського моря. Але для початку слід звільнити Мелітополь і Токмак Запорізької області. Треба зруйнувати сухопутний коридор на півострів і забезпечити блокаду російських військ. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку, військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що про битву за Кримський півострів можна буде говорити тоді, коли ЗСУ опиняться на узбережжі Азовського моря і звільнять захоплені Мелітополь і Токмак. Потрібно забезпечити блокування російських військ.

"Про Крим можна буде говорити після того, як ми вийдемо на узбережжя Азовського моря. Але для цього спочатку треба звільнити Мелітополь і Токмак. Без блокування противника на, якщо можна так висловитися, "острові Крим", говорити про звільнення півострова неможливо", - пояснив ситуацію Грабський.

За його словами, навряд чи можна сказати, що ЗСУ зосередяться на звільненні Криму до того моменту, поки не припинена робота сухопутного коридору, який йде з території Росії через окуповані українські землі на Кримський півострів.

"Недоцільно казати про те, що ми зосередимося тільки на Кримі, коли не відбулося розсікання сухопутного коридору на півострів. Немає необхідності звільнювати Крим без мінімізації ризиків для наших сил оборони", - підкреслив Сергій Грабський.

Повернення Криму в Україну

Представник розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький раніше сказав, що війська РФ зміцнюються в окупованому Криму. Загарбники готуються до наступу ЗСУ. Як заявив Скібіцький, українським військам для успішної операції з деокупації Криму знадобляться боєприпаси.

Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов зробив прогноз, згідно з яким армія України може зайти на територію захопленого Криму до кінця грудня. Війна з Росією, на його думку, ймовірно, завершиться навесні 2023 року.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що ЗСУ проведуть військову кампанію з метою звільнення Криму.

За його словами, операція українських військ обов'язково має відбутися.

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