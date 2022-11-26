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Крим буде звільнено, якщо ЗСУ вийдуть до Бердянська, а Кримський міст відправиться на дно - Касьянов

26 листопада 2022, 14:57

Війська РФ можуть добровільно піти з окупованого Криму у разі сценарію повного руйнування їхніх ліній забезпечення, вважає військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов

Касьянов, Кримський міст, Крим
Звільнення Криму ймовірно відбудеться в результаті наступу ЗСУ - Касьянов / Колаж УНІАН, Главред, соцмережі

Україна може звільнити Крим в результаті реалізації двох сценаріїв. Перший передбачає руйнування сухопутного коридору російських військ, який йде на півострів, і крах Кримського мосту. Другий варіант передбачає зміну влади в Росії і перемовини про повернення Кримського півострова під політичний контроль Києва. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

В коментарі Главреду він розповів про те, що в разі руйнування сухопутного коридору військ РФ через захоплені території материкової України до окупованого Криму, півострів стане пасткою. Російські підрозділи будуть позбавлені забезпечення і добровільно залишать Кримський півострів.

"Перший (варіант, - ред.), який я вважаю найбільш вірогідним, передбачає, що Кримський півострів буде звільнено в результаті наступальних дій ЗСУ. По-перше, наші війська вийдуть до Бердянська і переріжуть сухопутний коридор до Криму, який зараз проходить по окупованих територіях. По-друге, на дно морське буде покладений Кримський міст. Після таких дій Крим стане пасткою, тому противник буде змушений евакуюватися з Криму, наприклад, в Новоросійськ. Адже все угруповання російських військ, яке знаходиться на півострові, буде повністю небоєздатним без забезпечення і підтримки. Морським шляхом, чисто поромними переправами, або якось інакше забезпечити життєдіяльність цього угруповання буде неможливо. Переконаний, що в цьому випадку Росія добровільно звільнить півострів, відійшовши на більш вигідні позиції.", - вважає Касьянов.

Другий сценарій, на думку блогера, передбачає зміну влади в Росії і початок перемовин між Києвом і Москвою. Підсумком діалогу має стати повернення Україні Криму та інших окупованих агресором українських земель.

"Другий варіант передбачає, що в результаті успішних дій ЗСУ зміниться політичне керівництво Російської Федерації і будуть проведені перемовини на умовах України, після чого і буде звільнений Крим. Припускаю, що президент Зеленський мав на увазі саме такий сценарій, коли Росія буде змушена піти на перемовини на наших умовах і деокупувати Крим, як і всі інші українські території.

Як в Росії відбудеться зміна правлячої еліти – це інше питання. Можливо, це трапиться в результаті перевороту – військового чи не військового, якого завгодно, і тоді до влади в Росії прийде більш розсудлива еліта і погодиться на справедливі умови України, зокрема, залишить Крим у спокої", - підкреслив Юрій Касьянов.

Повернення окупованого Криму в Україну

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що війська Росії зміцнюються в захопленому Криму. За його словами, окупанти готуються до наступу ЗСУ. Українській армії для проведення успішної операції зі звільнення Кримського півострова знадобляться боєприпаси.

Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов зробив прогноз про те, що сили оборони України можуть зайти на територію окупованого Криму до кінця грудня. Війна з РФ, на думку Гаврилова, повинна завершитися навесні 2023 року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що армія України звільнятиме окупований Крим. Як вважає чиновник, буде проведена військова кампанія зі звільнення півострова.

Дивіться відео Главред - генерал Романенко розповів, як ЗСУ можуть перетворити Крим на острів

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