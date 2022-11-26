Крим буде звільнено, якщо ЗСУ вийдуть до Бердянська, а Кримський міст відправиться на дно - Касьянов

Звільнення Криму ймовірно відбудеться в результаті наступу ЗСУ - Касьянов / Колаж УНІАН, Главред, соцмережі

Україна може звільнити Крим в результаті реалізації двох сценаріїв. Перший передбачає руйнування сухопутного коридору російських військ, який йде на півострів, і крах Кримського мосту. Другий варіант передбачає зміну влади в Росії і перемовини про повернення Кримського півострова під політичний контроль Києва. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

В коментарі Главреду він розповів про те, що в разі руйнування сухопутного коридору військ РФ через захоплені території материкової України до окупованого Криму, півострів стане пасткою. Російські підрозділи будуть позбавлені забезпечення і добровільно залишать Кримський півострів.

"Перший (варіант, - ред.), який я вважаю найбільш вірогідним, передбачає, що Кримський півострів буде звільнено в результаті наступальних дій ЗСУ. По-перше, наші війська вийдуть до Бердянська і переріжуть сухопутний коридор до Криму, який зараз проходить по окупованих територіях. По-друге, на дно морське буде покладений Кримський міст. Після таких дій Крим стане пасткою, тому противник буде змушений евакуюватися з Криму, наприклад, в Новоросійськ. Адже все угруповання російських військ, яке знаходиться на півострові, буде повністю небоєздатним без забезпечення і підтримки. Морським шляхом, чисто поромними переправами, або якось інакше забезпечити життєдіяльність цього угруповання буде неможливо. Переконаний, що в цьому випадку Росія добровільно звільнить півострів, відійшовши на більш вигідні позиції.", - вважає Касьянов.

Другий сценарій, на думку блогера, передбачає зміну влади в Росії і початок перемовин між Києвом і Москвою. Підсумком діалогу має стати повернення Україні Криму та інших окупованих агресором українських земель.

"Другий варіант передбачає, що в результаті успішних дій ЗСУ зміниться політичне керівництво Російської Федерації і будуть проведені перемовини на умовах України, після чого і буде звільнений Крим. Припускаю, що президент Зеленський мав на увазі саме такий сценарій, коли Росія буде змушена піти на перемовини на наших умовах і деокупувати Крим, як і всі інші українські території.

Як в Росії відбудеться зміна правлячої еліти – це інше питання. Можливо, це трапиться в результаті перевороту – військового чи не військового, якого завгодно, і тоді до влади в Росії прийде більш розсудлива еліта і погодиться на справедливі умови України, зокрема, залишить Крим у спокої", - підкреслив Юрій Касьянов.

Повернення окупованого Криму в Україну

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що війська Росії зміцнюються в захопленому Криму. За його словами, окупанти готуються до наступу ЗСУ. Українській армії для проведення успішної операції зі звільнення Кримського півострова знадобляться боєприпаси.

Заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов зробив прогноз про те, що сили оборони України можуть зайти на територію окупованого Криму до кінця грудня. Війна з РФ, на думку Гаврилова, повинна завершитися навесні 2023 року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що армія України звільнятиме окупований Крим. Як вважає чиновник, буде проведена військова кампанія зі звільнення півострова.

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